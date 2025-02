LIVE Nardi-Fucsovics, ATP Dubai 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’immediata rivincita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luca Nardi e Marton Fucsovics, partita valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Dubai 2025. L’italiano, ripescato come lucky loser, cerca l’immediata rivincita sull’ungherese. I due si sono affrontati nell’ultimo turno delle qualificazioni con la vittoria di Fucsovics per 7-6, 6-4 in un’ora e 43 minuti di gioco.

Nardi vuole dare fiducia ai risultati ottenuti settimana scorsa a Doha. In Qatar l’azzurro ha superato le qualificazioni in cui ha battuto Yasutaka Uchiyama (6-4, 6-4) e Mikhail Kukushkin (6-4, 6-4). Nel tabellone principale l’italiano ha ottenuta un’ottima vittoria con Zhizhen Zhang (6-4, 6-3) prima di arrendersi a Carlos Alcaraz per 6-1, 4-6, 6-3.

Fucsovics è reduce da 9 vittorie consecutive: l’ungherese è stato protagonista nel tie di Coppa Davis contro il Canada battendo Gabriel Diallo (3-6, 6-2, 6-2) ed Alexis Galarneau (7-6, 6-4). Fucsovics ha poi partecipato al challenger di Manama dove ha ottenuto il titolo battendo in finale Andrea Vavassori (6-3, 6-7, 6-4). Nelle qualificazioni di Dubai l’ungherese ha superato nettamente Jozef Kovalik (6-0, 6-1) prima di incontrare Nardi.

L’incontro tra Nardi e Fucsovics è il primo a partire dalle 11.00 sul campo 3. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della partita con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!