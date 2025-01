MotoGP, Francesco Bagnaia non vuole cambiare nonostante il titolo sfumato: “Sarò sempre un signore in pista”

Francesco Bagnaia si prepara in direzione della nuova stagione. La sconfitta subita per mano di Jorge Martin nella scorsa stagione brucia ancora per il pilota che aveva vinto i due titoli precedenti della MotoGP. Una annata nella quale gli errori del pilota del team Ducati Factory hanno pesato come macigni al momento di stilare la classifica finale ma che, oggettivamente, ha visto un “Martinator” davvero impeccabile.

Veloce sempre, pochissimi errori, tanta concretezza e anche, di pari passo, tanta intensità. Una voglia di vincere davvero notevole per il pilota spagnolo, che è stata sottolineata anche da alcuni momenti specifici. Il corpo a corpo tra i due in Malesia o Thailandia, per esempio, hanno messo in mostra l’attuale pilota dell’Aprilia davvero pronto a tutto per vincere.

Un gradino ulteriore che “Pecco”, a quanto pare, non vuole scalare: “Sarò un signore, sarò sempre così e non cambierò mai”. (Fonte: Motorsport.com). Chi, quindi, si aspettava un nuovo Bagnaia nel 2025, un pilota più “cattivo” o deciso nei duelli in pista, dovrà rassegnarsi. La conferma arriva direttamente del pilota piemontese, ora trapiantato a Pesaro: “Meglio di no, perché visti i risultati è meglio non cambiare. In ogni caso, devo solo migliorarmi e fare un piccolo passo avanti”.

Molti, tuttavia, pensano che il nuovo vicino di box, Marc Marquez, costringerà Bagnaia a alzare l’asticella dell’intensità in pista: “È assolutamente la squadra più forte della griglia. Penso che possiamo trarne vantaggio. Possiamo cercare di imparare qualcosa da Marc, che credo si adatterà molto bene alla squadra. Nella prima parte dei test lavoreremo insieme, cercheremo di migliorare la moto e di essere pronti per la prima gara. Poi succederà quello che succederà. Sono abbastanza sicuro e fiducioso che il nostro potenziale in ogni gara sarà da prima e seconda posizione e la moto ci permetterà di farlo. Sarà importante e cercheremo di farlo”.