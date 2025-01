MotoGP, Tardozzi sulla rivalità tra Bagnaia e Marquez: “Se sarà necessario, prenderemo delle decisioni”

Nella giornata di ieri si è svolta a Madonna di Campiglio la presentazione ufficiale del team factory Ducati che prenderà parte al Mondiale MotoGP 2025. La casa di Borgo Panigale può contare su una coppia stellare, composta da due pluricampioni iridati come Francesco Bagnaia e Marc Marquez, quindi l’unico obiettivo sarà quello di conquistare un altro titolo nella classe regina del Motomondiale.

“Sono davvero orgoglioso che Marc abbia deciso di venire in Ducati. Dopo il grave problema al braccio, la sua scelta è stata quella di venire con noi, e la Ducati è stata la squadra scelta per provare a vincere di nuovo il Campionato del Mondo. È un motivo di orgoglio e significa che abbiamo lavorato molto bene. Siamo anche orgogliosi della scelta fatta nel 2018, quando abbiamo puntato su un pilota giovane che non aveva ancora vinto una gara e siamo riusciti a portarlo a fare quello che ha fatto Pecco Bagnaia“, spiega Davide Tardozzi.

“Al momento, per me è una grande soddisfazione poter lavorare con questi due grandi campioni, perché non abbiamo due piloti, abbiamo due campioni. L’intelligenza che entrambi dimostrano quando parlano, quando fanno riunioni tecniche, persino quando li si ascolta parlare di cose normali e quotidiane, mi fa capire che sarò orgoglioso di lavorare con questi due grandi professionisti“, le parole del team manager della squadra factory Ducati (fonte: Motorsport.com).

Sulla rivalità tra i due nuovi compagni di squadra: “Se dovremo prendere delle decisioni, le prenderemo, è il mio lavoro. Ma il rispetto che vedo crescere tra Pecco e Marc mi permetterà di prendere quelle decisioni senza problemi. Sanno che farò del mio meglio per portarli al loro livello migliore e devono sapere che se prendo una decisione, anche se a loro non piace, sarà per il bene di tutti, per il bene comune“.

“Marc vuole diventare ancora più bravo di quanto non sia già, vuole vincere il nono titolo, il decimo. I campioni sono così, non sono mai soddisfatti, vogliono vincere ancora e farlo nel modo migliore. Ma quello che mi è piaciuto di più di Marc è che è arrivato in Ducati con grande umiltà, come se fosse un ragazzino, come se non avesse mai vinto prima. Questa è la sua forza, che si comporta come se non avesse mai vinto nulla. Questa è la forza di un vero campione“, aggiunge Tardozzi.

Sulla scelta di promuovere Marquez e non Martin nel team ufficiale: “La decisione tra Marc e Jorge è stata molto difficile, ma molto ponderata, ripensata e meditata in Ducati per mesi tra tutti noi. È stato molto difficile, ma è stata la scelta giusta. Marc è Marc“.