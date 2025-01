MotoGP, Enea Bastianini: “Mi aspetto di essere un pilota factory, la KTM ha un gran potenziale”

Dopo aver trascorso le prime quattro stagioni della sua avventura in MotoGP con Ducati, Enea Bastianini volta pagina e si prepara ad affrontare una nuova sfida decisamente stimolante e impegnativa. Il pilota romagnolo dovrà rimboccarsi le maniche per confermarsi nelle zone nobili della classifica dopo essere passato quest’inverno dal team ufficiale di Borgo Panigale al team Red Bull KTM Tech3.

“Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova sfida. Dopo tanti anni con la Ducati ora sono sulla KTM e quello di Barcellona è stato un bell’inizio. La moto ha un grande potenziale e sono rimasto sorpreso delle sensazioni riscontrate. Adesso ho davanti a me tanti giorni per comprenderla meglio e cucirmela addosso. Sappiamo che ci aspetta tanto lavoro, ma siamo pronti. È difficile confrontarla con la Ducati, perché il suo punto di forza è diverso rispetto a quello della Desmosedici GP. Di sicuro, il pacchetto e la base di partenza sono buone, anche se al momento non so in quale area dovrò concentrarmi di più. Come ho detto, questa moto è diversa e, di conseguenza, dovrò cercare di adattarmi con la consapevolezza che non sarà semplice“, dichiara Bastianini nella conferenza stampa virtuale odierna.

“Per quanto riguarda il cambio della moto, è molto difficile. Per esempio, nel test a Barcellona, quando provavo a spingere ottenevo di meno di quando non spingevo. Sarà un qualcosa che necessiterà di un po’ di tempo. Mi devo adattare e devo capire certe dinamiche, però è una moto che ha del potenziale e sono contento di essere qui. Durante l’inverno ho lavorato tanto anche dal punto di vista mentale per cercare di arrivare preparato, perché comunque è un campionato in cui ci saranno sempre più gare. Quest’anno ne abbiamo 22 e non mancheranno dei momenti difficili. L’importante è prepararsi sia al meglio che al peggio e credo di essere pronto a tutto“, prosegue l’azzurro dopo la presentazione ufficiale della nuova livrea della RC16 di Tech3.

“Ho sempre più esperienza, quindi è importante approcciare evitando di ripetere gli stessi errori del passato. Vengo da due anni se vogliamo difficili. Lo scorso anno ho ottenuto dei buoni risultati, ma sono stato messo in discussione da subito. Magari è stato giusto anche così, perché non ero ancora al 100% e non è stato sicuramente un anno semplice. Questo credo che sia un anno diverso, nel quale dovrò imparare certe cose, certe dinamiche, ma con più esperienza. Quindi sono sicuro che arriverò prima al dunque, però non mi voglio prefissare obiettivi, perché ad oggi non è realistico cercare di capire dove ci si può piazzare, con solo 50 giri alle spalle è difficile. Però credo che sia una moto che ha del potenziale e può dipendere tutto molto da me“, aggiunge il campione del mondo Moto2 del 2020.

Sul trattamento che gli verrà garantito da KTM: “Mi aspetto di essere un pilota factory, perché il mio contratto è firmato direttamente con la KTM. In ogni caso, Tech3 ha un rapporto molto stretto con la Casa madre, infatti saremo tutti e quattro colorati allo stesso modo. Sono sicuro che non ci mancherà niente, poi è anche vero che bisogna meritarsi gli aggiornamenti, quindi vedremo come procederà. Ma credo che partiremo tutti più o meno nella stessa situazione“.

Sulle parole di Viñales, che è rimasto impressionato dalla staccata della RC16: “Sì, penso che sia sicuramente uno dei punti di forza della KTM. Ma lo avevo notato anche negli anni scorsi in gara, vedendo quello che riusciva a fare Binder, che è sempre stato uno dei piloti più difficili da sorpassare, soprattutto nei primi giri. Questo è positivo, ma dovremmo un po’ migliorare il comportamento della moto quando cala il grip della gomma, perché tende un po’ a perdere il posteriore. Giro dopo giro è sempre un po’ peggio, quindi è una di quelle aree in cui dovremmo fare qualcosa“.