MotoGP, Pedro Acosta: “KTM ha la miglior line-up della griglia, non dobbiamo pestarci i piedi”

Al termine di un inverno abbastanza tribolato, con l’azienda in piena procedura fallimentare a causa della cattiva gestione della sua divisione commerciale e con la rimozione di Stefan Pierer dal ruolo di CEO, KTM punta tutto sul giovane fenomeno Pedro Acosta per provare a colmare il gap prestazionale dalle Ducati e giocarsi il titolo nel Mondiale MotoGP 2025.

“È stato un inverno intenso. Ero tranquillo, anche grazie alla visita che ho fatto alla fabbrica. Abbiamo alcune cose interessanti da testare in Malesia e voglio vedere come Aki Ajo organizza il lavoro. Non posso parlare o concentrarmi su ciò che è accaduto in fabbrica. Il meglio che posso fare per KTM è essere il più veloce possibile“, spiega il pilota spagnolo.

“Abbiamo la migliore formazione di piloti che KTM abbia mai avuto, e direi anche la migliore della griglia. Ognuno di noi ha i suoi punti di forza, quindi dobbiamo combinarci e non pestarci i piedi a vicenda“, ha aggiunto Acosta durante la conferenza stampa virtuale andata in scena dopo la presentazione ufficiale combinata dei due team KTM.

Motivazioni importanti anche per il suo compagno di squadra Brad Binder: “Non vedo l’ora di iniziare questa stagione. Durante l’inverno mi sono preso un paio di settimane per rilassarmi un po’, ma poi mi è tornata quella fame che ti spinge a ricominciare ad andare in moto. La sosta è stata molto lunga e mi sembra di essere stato lontano dalla MotoGP per troppo tempo. Non vedo l’ora di tornare in Malesia e di salire in moto per la prima volta. Sono pronto a ricominciare, perché voglio lottare per posizioni molto più alte rispetto alla stagione passata“.

“Credo sia stato evidente che la passata stagione abbia comportato un sacco di sfide. Non è un segreto, avrei voluto fare molto meglio di quanto sia riuscito a fare. Però credo di aver imparato molto su me stesso e sul come gestire alcune situazioni. Spero che il 2025 sia un anno con sfide minori, per noi, rispetto al 2024“, le parole del sudafricano.