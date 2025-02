MotoGP, Alex Marquez precede Bagnaia di 7 millesimi nel day-3 dei Test di Sepang. Marc Marquez brilla sul passo

Va in archivio con il miglior tempo di Alex Marquez la terza e ultima giornata dei test collettivi ufficiali pre-stagionali di Sepang in preparazione del Mondiale MotoGP 2025. Un day-3 condizionato parzialmente dalla pioggia ed in cui quasi tutte le prestazioni cronometriche di riferimento sono state realizzate in mattinata, prima della pausa pranzo, mentre nella seconda metà della sessione in molti si sono concentrati sulle simulazioni della Sprint e del Gran Premio.

1’56″493 il tempo siglato da Alex Marquez, ottimo interprete del circuito malese in sella alla Ducati GP24 del team Gresini e capace di avvicinarsi a un decimo e mezzo dal record ufficiale della pista. Il vincitore della Sprint Race di Sepang del 2023 ha preceduto di soli 7 millesimi la Ducati Factory di Francesco Bagnaia, estremamente competitivo nel time-attack dopo una tre-giorni di graduale crescita prestazionale con la GP25.

Pecco, insieme al nuovo compagno di squadra Marc Marquez, ha continuato ad effettuare delle prove comparative tra il motore 2024 e quello nuovo (idem per la carena) ma una decisione definitiva verrà presa solamente in Thailandia al termine della prossima finestra di test. Il piemontese ha perso però la sfida a distanza con l’otto volte iridato nella simulazione della Sprint, mantenendo un passo più lento in media di tre decimi al giro rispetto al teammate iberico.

MM93 ha brillato dunque nei long-run, mentre sul giro secco non ha impressionato attestandosi in quinta piazza assoluta a 549 millesimi dal fratello minore. Ducati che si inserisce nella top5 anche con il romano Franco Morbidelli, ottimo 4° a 0.455 con la GP24 del team VR46, mentre l’unico intruso là davanti è sempre il francese Fabio Quartararo con la Yamaha in terza posizione a 231 millesimi dalla testa.

KTM in crescita con il sesto posto di Pedro Acosta a 0.682, mentre la top10 è completata dalle Honda di Johann Zarco (7° a 0.711) e Joan Mir (8° a 0.786), dall’Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi (9° a 0.835) e dalla Yamaha di Alex Rins (10° a 0.858). Resta a galla il rookie spagnolo del team Gresini, Fermin Aldeguer, 11° a 0.908, mentre fa ancora fatica Enea Bastianini in 18ma piazza con la KTM Tech 3 a un secondo e mezzo dal leader.