MotoGP, Morbidelli il più veloce nel day-2 dei Test di Sepang. Cresce Bagnaia, problemi per Marquez

Dopo un day-1 caratterizzato da tante cadute e alcuni infortuni (Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez ai box e costretti ad operarsi), si conclude in maniera più lineare la seconda delle tre giornate previste nella finestra di test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Sepang in preparazione del Motomondiale 2025. Nonostante qualche goccia di pioggia abbia diminuito leggermente l’attività in pista, team e piloti hanno portato a termine il programma di lavoro odierno raccogliendo dati importanti in vista della stagione.

Franco Morbidelli ha confermato le buone sensazioni di ieri sul circuito malese, firmando addirittura il miglior tempo assoluto con la Ducati GP24 del team Pertamina Enduro VR46 in 1’57″210 e completando in tutto 58 giri. La casa di Borgo Panigale ha piazzato ben quattro piloti nelle prime cinque posizioni, avanzando la candidatura per il ruolo di prima forza in campo anche nel 2025.

L’unico intruso nella top5 risponde al nome di Fabio Quartararo, ottimo secondo (dopo essere stato il più veloce nella prima giornata) a 114 millesimi dalla vetta con una Yamaha M1 sicuramente in crescita ma agevolata dal fatto di aver accumulato tanti chilometri a Sepang in occasione del recente shakedown con i piloti titolari grazie alle super-concessioni.

Buoni riscontri in casa Ducati anche per Alex Marquez, terzo a 0.130, e per il suo nuovo compagno di squadra (nel team Gresini) Fermin Aldeguer, che ha sfruttato al meglio lo shakedown riservato a collaudatori e rookie per prendere confidenza con la MotoGP. Il rookie spagnolo si è inserito oggi al quarto posto con un distacco di soli 335 millesimi dalla testa, togliendosi la soddisfazione di precedere il due volte campione iridato Francesco Bagnaia.

Pecco, che ha provato come Marc Marquez (oggi solo 14° con una caduta nel finale ed un problema tecnico) il nuovo motore ed una nuova carena sulla Ducati ufficiale GP25, sta cominciando a salire di colpi dopo un day-1 conservativo ed è 6° nella graduatoria combinata delle prime due giornate a meno di mezzo secondo da Morbidelli nonostante una caduta ad inizio sessione. Completano la top10 odierna la Honda di Joan Mir (6° a 0.581), la KTM ufficiale di Pedro Acosta (7° a 0.595), la Yamaha di Miguel Oliveira (8° a 0.761), l’Aprilia di Marco Bezzecchi (9° a 0.785) e la Yamaha di Jack Miller (10° a 0.795).