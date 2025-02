Francesco Bagnaia: “Il nuovo motore lavora bene, ma in frenata… Stesso feeling con Marquez”

Francesco Bagnaia ha siglato il quinto tempo nella seconda giornata di Test MotoGP sul circuito di Sepang, nonostante una scivolata senza conseguenze durante la mattinata. Il due volte Campione del Mondo ha proseguito il proprio lavoro con il nuovo motore, che sembra offrire un vantaggio in termini di erogazione e accelerazione. La moto dello scorso anno, però, sembra essere ancora più performante per quanto riguarda l’inserimento in curva e la frenata.

Il piemontese ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Sky al termine della sessione odierna in Malesia: “Il motore che viene fuori da questo test, sarà lo stesso per due anni, quindi è fondamentale fare scelte ponderate, senza fretta, considerato che partiamo da una base fantastica che era la GP24. Quello che è venuto fuori oggi è che il motore nuovo, quello della GP25, sta lavorando molto bene. Mi piace molto in termini di accelerazione ed erogazione, sembra essere veramente positivo in quell’area lì“.

Il centauro della Ducati ha poi proseguito, soffermandosi sulle criticità: “Ci siamo avvicinati un po’ in frenata, ma ancora manca qualcosa rispetto alla GP24. Ora doppiamo capire quanto margine c’è per migliorare e secondo me ne abbiamo ancora. Diciamo che al momento quello che guadagniamo in accelerazione è meno di quello che perdiamo in frenata però, quindi siamo ancora 50-50 sulla scelta del motore“.

Il suo nuovo compagno di squadra Marc Marquez sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda: “Però la cosa fondamentale è che io e Marc abbiamo più o meno lo stesso feeling dal punto di vista di come si sta evolvendo il pacchetto. Questo è molto positivo anche per gli ingegneri, che hanno bisogno di avere due feedback simili, perché altrimenti si potrebbe cambiare strada. Abbiamo provato entrambi anche la nuova aerodinamica e sono andato anche abbastanza forte con quella, quindi tutto sommato è stata una giornata positiva. Però domani sarà fondamentale, perché tireremo certe conclusioni per creare una base con cui partire in Thailandia e poi concentrarci a preparare la gara“.

Un passaggio anche sulla nuova carena: “Ha aspetti positivi e negativi, come sempre, ma mi piace. Penso che anche in questo caso bisognerebbe fare un mix tra la carena 2024 e la carena 2025, perché in alcune aree è peggio ed in altre è meglio. Non so cosa abbia detto Marc in merito, ma credo che anche lui sia stato veloce quando l’ha usata, quindi voglio capire cosa ne pensa“.

Il ribattezzato Pecco ha parlato anche della caduta: “Un peccato, perché è vero che non stavo facendo il time attack, ma stava venendo fuori un bel giro. L’unica cosa è che è stato un peccato aver rallentato molto il lavoro, perché abbiamo due moto diverse e in quel momento dovevo girare con quella. Ne abbiamo approfittato per cambiare un pezzo abbastanza grosso sulla moto, che ha comportato altri 40 minuti d’attesa, però alla fine è andata anche bene, perché la prova che abbiamo fatto ha funzionato“.