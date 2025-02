Quando i prossimi Test di MotoGP? Programma Buriram 2025, orari, tv

Prove a stretto giro. Andate in archivio i test sul circuito di Sepang (Malesia), la MotoGP volerà in Thailandia, sul tracciato di Buriram, per affrontare una due-giorni di prove pre-season dal 12 al 13 febbraio. Sul Buriram International Circuit si terrà anche il primo appuntamento del Mondiale 2025 (28 febbraio-2 marzo) e quindi fungerà anche da antipasto per quanto accadrà nel primo week end del campionato.

Situato a 410km a nord-est della capitale, Bangkok, Buriram sta a significare “terra della felicità” e si caratterizza per il caldo e l’umidità, tipiche del sudest asiatico. La pista di 4,554 km presenta 12 curve e metterà a dura prova i piloti e le moto sotto tutti i punti di vista. Le sue strutture di ultima generazione possono accogliere 100.000 persone con varie tribune intorno al circuito che offrono una visione privilegiata agli spettatori.

Da capire come evolverà l’adattamento dei vari centauri ai nuovi mezzi a propria disposizione. In Ducati si lavora alacremente per mettere nelle migliori condizioni Francesco Bagnaia e Marc Marquez di fare il vuoto fin dal primo round iridato. Aprilia non potrà contare sull’apporto del campione del mondo in carica, Jorge Martin, caduto nel day-1 a Sepang e costretto a stare fermo per le frattura alla mano e al piede.

I test di MotoGP a Buriram (Thailandia), previsti il 12 e il 13 febbraio, inizieranno in entrambe le giornate alle 04.00 italiane (10.00 locali) e terminerà alle 12.00 nostrane (18.00 locali). Non ci sarà copertura televisiva e streaming dell’evento, ma OA Sport vi offrirà la consueta DIRETTA LIVE testuale nel day-1 e nel day-2 per rimanere sempre aggiornati.

TEST MOTOGP BURIRAM

Mercoledì 12 febbraio

Ore 04:00-12:00 Sessione 1

Giovedì 13 febbraio

Ore 04:00-12:00 Sessione 2

PROGRAMMA TEST BURIRAM MOTOGP 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport