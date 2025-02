Mattia Furlani vince all’esordio: balzo di classe con il mondiale stagionale a Ostrava

Mattia Furlani ha aperto la propria avventura con una brillante vittoria nel World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Il giovane fuoriclasse laziale si è imposto nella gara di salto in lungo andata in scena a Ostrava (Cechia) con un rilevante balzo da 8.23 metri, eguagliando la miglior prestazione mondiale stagionale siglata dallo svedese Thobias Montler lo scorso 29 gennaio a Belgrado.

L’azzurro si è fatto un regalato anticipato per il suo ventesimo compleanno che festeggerà tra tre giorni, realizzando la settima misura della propria carriera (il suo personale, nonché record del mondo under 20, è l’8.38 timbrato nella passata stagione). Il nostro portacolori, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e argento agli Europei di Roma, ha dimostrato di essere già in ottima forma dopo l’intenso inverno di allenamenti e può iniziare con ottimismo il cammino verso l’intenso mese di marzo che propone Europei e Mondiali in sala.

Mattia Furlani aveva incominciato la gara con tre nulli, ma probabilmente doveva ancora immagazzinare al meglio la nuova rincorsa da 18 passi in un contesto agonistico. Superato il momento di difficoltà, il 19enne ha rimesso le cose in chiaro con un salto da 8.00 metri e poi è arrivata la stoccata risolutrice che ha tramortito la concorrenza del bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8.12) e dello svedese Thobias Montler (8.01). In chiusura un altro nullo cercando una misura ancora più significativa.

Si tratta del miglior esordio in carriera per il Rising Star mondiale (premio ricevuto da World Athletics), che lo scorso anno aprì l’anno con l’8.08 di Stoccolma prima di salire sul podio ai Mondiali Indoor e regalarsi una grande estate. Prossimo appuntamento il 16 febbraio a Torun (Polonia), sempre nell’ambito del World Indoor Tour, dove è annunciato il duello con il greco Miltiadis Tentoglou (Campione Olimpico e del mondo).