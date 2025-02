Atletica, Leonardo Fabbri infila nulli al debutto. Zane Weir vince a Ostrava con il mondiale stagionale

Leonardo Fabbri ha fatto il proprio debutto stagionale a Ostrava (Cechia), sede della quarta tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Il colosso toscano, argento mondiale all’aperto e bronzo iridato in sala, ha faticato a carburare nella gara di getto del peso, al rientro dopo essersi allenato in Sudafrica durante l’inverno. Il primatista italiano, che lo scorso anno scagliò l’attrezzo a 22.98 metri vincendo la Diamond League, ha un po’ litigato con la pedana e ha inanellato una serie di nulli.

L’azzurro ha incominciato la gara proprio con tre nulli, ma visto che c’erano soltanto sette partecipanti ha avuto la possibilità di proseguire. La prima misura valida è stato un 20.23 al quarto tentativo, seguito da un altro nullo. Il miglior riscontro è arrivato all’ultimo assalto: 20.65 metri che valgono il quinto posto. Il risultato non può certamente soddisfare il nostro portacolori, che alla vigilia aveva dichiarato di volere restare solido ben sopra i 22 metri durante l’annata agonistica e di puntare ad andare oltre il muro dei 23 per la prima volta. Il 27enne sarà chiamato ad analizzare la prestazione odierna e a ricaricarsi in vista della prossima gara.

L’Italia festeggia la bella vittoria di Zane Weir, alla sua terza gara stagionale dopo il successo a Nordhausen (20.53) e il secondo posto a Rochlitz (20.28): si tratta della prima stoccata nel circuito più prestigioso, a dimostrazione della caratura del Campione d’Europa indoor. Il 29enne ha trionfato con 21.39 metri piazzati alla quarta prova, ma vanno annotati anche un 21.38, un 21.12 e un 21.14 in una serie di spessore. Il nostro portacolori è apparso in crescita e ha firmato anche la miglior prestazione mondiale stagionale, precedendo il rumeno Andrei Rares Toader (21.21) e lo statunitense Roger Steen (21.09).