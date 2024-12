Atletica, la Fidal assegna i premi per il 2024: Battocletti e Furlani si prendono la copertina

La Fidal ha assegnato gli Oscar di fine stagione, scelti da un panel di esperti (Consiglio federale, Direzione tecnica e selezione di giornalisti) e dal voto sui social espresso dagli appassionati. Nadia Battocletti è stata incoronata donna dell’anno da parte della Federazione Italiana di atletica leggera, mentre Mattia Furlani è stato premiato come uomo dell’anno.

La fuoriclasse trentina ha meritato il riconoscimento grazie alla medaglia d’argento conquistata sui 10.000 alle Olimpiadi di Parigi 2024, alla doppietta d’oro su 5.000 e 10.000 agli Europei di Roma, al sigillo agli Europei di cross e alla sfilza di record nazionali battuti (14:31.64 nei 5000, 30:43.35 nei 10.000, 31:19 nei 10 km su strada).

Il formidabile laziale, invece, ha guadagnato il trofeo per essere salito sul podio del salto in lungo in tutti i grandi eventi internazionali a cui ha preso parte, ad appena 19 anni: argento ai Mondiali Indoor, argento agli Europei con tanto di record mondiale under 20 (8.38 metri), bronzo ai Giochi Olimpici. L’azzurro aveva portato a casa anche il Men’s Rising Star Award, il premio di stella nascente dell’anno a livello globale assegnato da World Athletics.

Il premio per la miglior squadra è andato alla 4×100 maschile, trionfatrice agli Europei e poi quarta alle Olimpiadi, sotto l’impulso Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, con gli inserimenti in batteria a Roma di Roberto Rigali e Lorenzo Simonelli, e a Parigi di Fausto Desalu.

Elisa Valensin e Matteo Sioli sono le stelle nascenti: la milanese ha sgretolato primati giovanili tra 200 (23.09) e 400 metri (52.23), vincendo il titolo continentale under 18 sul mezzo giro di pista e con la staffetta; il lombardo ha conquistato l’argento nel salto in alto ai Mondiali Under 20 e prima di Natale è stato capace di un notevole balzo da 2.25 metri a 19 anni. A corollario i premi master andati alla 90enne Emma Mazzenga e al 52enne Carlo Sonego.

OSCAR DELL’ANNO FIDAL

MIGLIOR DONNA ITALIANA: Nadia Battocletti.

MIGLIOR UOMO ITALIANO: Mattia Furlani.

MIGLIOR SQUADRA ITALIANA: 4×100 maschile.

STELLA NASCENTE MASCHILE: Matteo Sioli.

STELLA NASCENTE FEMMINILE: Elisa Valensin.

MASTER DONNA: Emma Mazzenga.

MASTER UOMO: Carlo Sonego.