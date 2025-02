Mattia Bellucci: “Vittoria in un contesto a cui non ero abituato. Mi sono detto che…”

Mattia Bellucci si è regalato ieri sera il successo sin qui più importante della sua carriera, battendo per la prima volta un top20 e nello specifico un grande campione (seppur in un periodo negativo) del calibro di Daniil Medvedev. L’azzurro si è imposto sul n.7 al mondo per 6-3 6-7 6-3 dopo quasi tre ore di battaglia, approdando ai quarti dell’ATP 500 di Rotterdam 2025 e volando virtualmente tra i primi 80 del ranking mondiale.

“È una vittoria davvero importante. Confrontarsi in un palcoscenico del genere a cui non sono abituato, perché non credo mi sia mai capitato di giocare davanti a così tanta gente, contro un giocatore come Medvedev, mi ha dato una prova importante. Mettere in campo questa intensità per una durata così lunga è stato emozionante“, le parole a caldo dell’azzurro al termine dell’incontro.

Sulla sua reazione dopo aver perso il secondo set al tie-break non sfruttando alcune occasioni per chiudere lì la partita: “Mi sono detto che avevo avuto delle chance importanti, è vero, ma allo stesso tempo avevo sempre sognato una situazione del genere: essere un set pari contro Medvedev in un ATP 500 mi ha attivato e mi ha fatto stare nel match anche quando ero fisicamente stanco“.

“Ho cercato di godermi ogni minuto di questa partita. Avevo qualche idea a inizio match e una di queste era divertirmi, essere me stesso il più possibile. Il serve and volley ed il servizio da sotto? Volevo essere me stesso in campo, poi vedevo che Daniil era molto lontano. È un modo per farlo muovere, venire avanti, non voglio in alcun modo essere irrispettoso con nessun giocatore e con lui in particolare“, ha aggiunto in inglese sempre ai microfoni dell’ATP subito dopo il match.

