Folle balzo di Mattia Bellucci nel ranking ATP: scalata vorticosa a Rotterdam!

Mattia Bellucci ha firmato un’autentica magia, sconfiggendo il russo Daniil Medvedev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. L’azzurro è riuscito a battere il numero 7 del mondo e può così proseguire il proprio cammino sul cemento della località olandese: ai quarti incrocerà il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’olandese Tallon Griekspoor. Il nostro portacolori si è imposto per 6-3, 6-7(6), 6-3 e continua a sognare a occhi aperti.

Il 23enne si sta rendendo protagonista di una scalata vorticosa nel ranking ATP: aveva incominciato la settimana da numero 92 del mondo, ma con le due vittorie infilate negli ultimi giorni ha compiuto un balzo in avanti di 16 posizioni e ora occupa virtualmente il 76mo posto della graduatoria internazionale con 743 punti. Il nostro portacolori può migliorare ulteriormente la propria situazione se dovesse fare ulteriore strada in questa manifestazione.

In caso di qualificazione in semifinale volerebbe a quota 843 punti e sarebbe virtualmente numero 68 del mondo. In caso di un nuovo colpaccio lo attenderebbe chi uscirà dallo spicchio di tabellone in cui figurano l’australiano de Minaur, il ceco Mensik, il tedesco Altmaier, il francese Fils. Se dovesse accedere all’atto conclusivo planerebbe a 973 punti, che significherebbero il 57mo posto virtuale. E se dovesse alzare al cielo il trofeo, magari battendo Carlos Alcaraz in finale? In quel caso Mattia Bellucci entrerebbe in una nuova dimensione perché entrerebbe in top-50 virtuale: 1.143 punti per la 47ma posizione.

RANKING ATP DI MATTIA BELLUCCI

Ranking ATP al 3 febbraio: 92mo con 544 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti a Rotterdam: 76mo con 743 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Rotterdam: 68mo con 843 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Rotterdam: 57mo con 973 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Rotterdam: 47mo con 1.143 punti.