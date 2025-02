ATP 500 Rotterdam: Vavassori si regala la sfida con Alcaraz, Bellucci doma Medvedev

A Rotterdam si chiude una giornata caratterizzata da un fitto programma che ha completato il primo turno e dato il via agli ottavi di finale. Il bilancio per i colori italiani registra il capolavoro di Mattia Bellucci sul vincitore dell’edizione 2023 del torneo, la vittoria di Andrea Vavassori e la sconfitta incassata da Matteo Berrettini in un match che il tennista romano avrebbe potuto fare suo.

In apertura di giornata il tedesco Daniel Altamaier, ripescato come lucky loser al posto dell’infortunato Giovanni Mpetshi Perricard, supera in rimonta, 1-6 6-4 6-3 il punteggio finale lo statunitense Aleksandar Kovacevic e guadagna così il pass per gli ottavi in cui incrocerà il francese Arthur Fills. La testa di serie numero sette del seeding vince al terzo set il derby transalpino con il connazionale Constant Lestienne imponendosi per 6-7(4) 6-2 6-1. Fills parte piano, stenta a carburare e non riesce ad incidere per creare il solco necessario a scrollarsi dalle spalle il rivale. Nella seconda partita il numero diciannove del mondo opera subito il break, annulla all’avversario due palle per recuperare il servizio appena ceduto e prende definitivamente il largo grazie ad una maggiore incisività al servizio e ad una diversa pesantezza di palla. Vince un’autentica battaglia il tennista ungherese Fabian Maroszan che piega in tre set, in poco meno di due ore, il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-3 4-6 7-6(3) e incrocerà il quarto favorito del seeding, Andrey Rublev.

Regala il primo sorriso di giornata all’Italia il qualificato Andrea Vavassori che sfrutta il ritiro di Felix Auger Aliassime alla fine del secondo set sul punteggio di 6-7(7) 6-4. Il tennista azzurro inizia lentamente, entra gradualmente in partite e si porta in vantaggio prima sul 4-3 e poi sul 5-4 prima di cedere per 7-3 nel tie break. La seconda partita segue l’andamento dei servizi fino al settimo gioco quando Vavassori opera il break che si rivelerà poi decisivo.

Deve ingoiare un nuovo boccone amaro Matteo Berrettini che si arrende in poco meno di due ore e trenta minuti all’olandese Tallon Griekspor, 6-3 6-7(2) 7-6(4). Il tennista romano deve recriminare per le troppe occasioni sprecate perché dopo l’inizio negativo aumenta il livello della sua prestazione, trova la profondità dei colpi e sembra poter indirizzare la partita sui binari favorevoli. Il trionfatore dell’ultima Coppa Davis paga però a caro prezzo la mancata capitalizzazione di un terzo parziale nel quale si trova diverse volte in vantaggio 0-30 sul servizio dell’avversario e nel tie break decisivo commette il doppio fallo fatale sul 4-5 consegnando il match point al giocatore olandese che chiude con il diritto vincente.

Nel primo match della sessione serale Mattia Bellucci batte il primo top ten della sua carriera domando il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 6-7(6) 6-3 al termine di una battaglia che sfiora le tre ore e si qualifica così per i quarti di finale dove incrocerà il vincente della sfida in programma domani tra Stefanos Tsitsipas e Tallon Griekspor. Il giocatore italiano interpreta una prova maiuscola nella quale sopravanza l’avversario demolendo le sue certezze con una serie impressionante di variazioni e cambi di ritmo, vince il primo set per 6-3 e nel secondo, dopo aver rimontato lo svantaggio, arriva al match point sul 6-5. Il russo riesce a salvarsi aggiudicandosi il tie break per 8-6 e rimanda il verdetto al set decisivo nel quale però è ancora il tennista azzurro ad avere la meglio dopo aver ottenuto il break decisivo nel settimo game.

In chiusura di giornata il polacco Hubert Hurcacz approfitta del ritiro del ceco Jiri Lehecka sul punteggio di 7-5 2-0 0-40. L’ottavo favorito del seeding guadagna così l’accesso ai quarti di finale contro il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Fabian Maroszan dopo una parte iniziale di confronto nella quale il suo avversario aveva dettato il ritmo delle operazioni procurandosi quattro palle break non concretizzate nel sesto gioco. Il problema fisico accusato dal giocatore ceco toglie pepe ad una partita che vive l’epilogo del set di apertura con il break decisivo all’ultimo gioco, prologo dell’ace realizzato sul set point.