LO HA FATTO DAVVERO! Mattia Bellucci sconfigge un Medvedev in crisi e accede ai quarti a Rotterdam!

Un Mattia Bellucci stratosferico si prende una soddisfazione enorme: prima vittoria in carriera contro un top 10 battendo Daniil Medvedev in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 6-3 per qualificarsi ai quarti di finale del torneo di Rotterdam. La vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera giocando un match straordinario, pieno di variazioni e cambi di ritmo, mandando al manicomio il russo che è sempre più in crisi.

L’inizio del match è piuttosto tirato ed equilibrato: inizialmente fa più fatica Bellucci alla battuta e il classe 2001 di Busto Arsizio deve subito annullare una palla break con l’aiuto della prima e del dritto. L’azzurro risale in un altro paio di circostanze da 15-30 sempre andando alla ricerca del punto e alla fine è proprio Medvedev ad avere un fragoroso passaggio a vuoto sul 3-4: ben due doppi falli e uno splendido punto a rete vinto dal lombardo per prendersi il break. Bellucci con il servizio risale ancora da 15-30, si butta all’attacco e manda in confusione un irriconoscibile Medvedev, prendendosi il primo set per 6-3.

Medvedev va in bagno per quasi dieci minuti e prova a ripresentarsi in campo in maniera un po’ più ordinata. Il gioco sicuramente non lievita, ma la reazione arriva: il russo prima annulla una palla break pesante sull’1-1 con un buono schiaffo al volo, poi si prende il break, riuscendo finalmente ad essere più aggressivo e togliendo l’iniziativa del gioco a Bellucci.

Il numero 7 del mondo allunga sul 4-1 e comincia a sprecare tantissime chance: ha una palla del 5-1, poi del 5-2, poi del 5-3, ma alla fine si ritrova incredibilmente sul 4-4, non riuscendo mai ad essere incisivo quando conta. Mattia cancella un set point sul 4-5 con un serve and volley e riesce a issarsi al tiebreak.

Tiebreak nel quale Bellucci va subito avanti 4-1 grazie ai pasticci di Medvedev: un doppio fallo, un dritto largo e una palla corta che non arriva neppure alla rete. Dal 5-3 però Bellucci accusa un po’ di tensione, sbaglia due dritti, ma riesce comunque ad arrivare al match point sul 6-5. Da qui è perfetto il russo che si salva con una progressione di rovesci, poi un recupero di dritto e un’altra gran difesa per prendersi il tiebreak per 8-6 e il secondo set.

Bellucci continua a dare spettacolo anche nel terzo tra variazioni, servizi da sotto e colpi ad effetto. Il lombardo annulla due palle break nel primo gioco e ne annulla altre quattro sull’1-1, andando oltre la fatica e le difficoltà, cercando di attaccare costantemente Medvedev. Sul 4-3 arriva incredibilmente il break per il giocatore italiano ancora con il suo coraggio, con le sue variazioni, trovando sempre profondità. Stavolta il suo turno di servizio è solidissimo per chiudere i conti.

Bellucci che ha gestito alla grande i momenti importanti: annullate 11 palle break su 12 ed è più alta anche la percentuale di punti vinti con la seconda, addirittura il 54% contro il 43% di Medvedev.