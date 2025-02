Bellucci-Medvedev 2-1, la sintesi della memorabile vittoria a Rotterdam – VIDEO

Mattia Bellucci, dopo aver superato le qualificazioni ed il primo turno del tabellone principale sconfiggendo tre padroni di casa olandesi in fila, ha compiuto una grande impresa battendo agli ottavi dell’ATP 500 di Rotterdam il russo Daniil Medvedev per 6-3 6-7 6-3 in quasi tre ore di gioco e firmando così la prima vittoria della carriera contro un top10.

Il tennista azzurro, che se la vedrà domani ai quarti con uno tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il neerlandese Tallon Griekspoor, ha sfoderato una prestazione di alto profilo mettendo in luce le criticità attuali di un Medvedev sfiduciato ed in piena crisi di risultati, che ha fatto fatica a contrastare la qualità e soprattutto la varietà di gioco del suo avversario mancino.

Bellucci, approdato finalmente tra i migliori 100 al mondo in questo avvio di stagione dopo un lungo inseguimento, con i quarti a Rotterdam è già certo di balzare nella top80 del ranking ATP e la sua scalata potrebbe anche continuare nei prossimi giorni se dovesse vincere altri incontri nel prestigioso evento che si svolge sul veloce indoor nei Paesi Bassi.

Il 23enne lombardo ha avuto il merito di cancellare al più presto la deludente trasferta australiana di inizio 2025, in cui è rimasto fuori di un solo posto dal main draw degli Australian Open uscendo poi di scena al secondo turno delle qualificazioni del primo Slam stagionale. Di seguito il VIDEO con la sintesi di Bellucci-Medvedev, ottavo di finale dell’ATP 500 di Rotterdam 2025.

HIGHLIGHTS BELLUCCI-MEDVEDEV ATP ROTTERDAM 2025