Mattia Bellucci sfrutta l’occasione e batte Mees Rottgering nel primo turno a Rotterdam

Lunga giornata a Rotterdam (Paesi Bassi) per il day-1 del tabellone principale del torneo 500 sul veloce indoor olandese. Mattia Bellucci, proveniente dalle qualificazioni, affrontava la wild card locale, Mees Rottgering (n.839 del ranking), giocatore di cui in territorio oranje si parla un gran bene. Una sfida tra mancini che ha sorriso al n.92 ATP sul punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 43 minuti di gioco.

Una partita condizionata dal problema fisico alla gamba destra del padrone di casa che, avanti 2-1 nel 2° set, non è stato più in grado di muoversi a dovere. Il lombardo, per questo, ha avuto vita abbastanza facile. In questo modo è arrivata la vittoria per il nostro portacolori che affronterà il russo Daniil Medvedev (n.2 del seeding) negli ottavi di finale, salendo virtualmente alla posizione n.81 della classifica mondiale.

Nel primo set Bellucci prova a mettere in campo la sua maggior esperienza, variando tantissimo i colpi per far giocare una palla sempre diversa all’avversario. Secondo game lunghissimo e al quarto tentativo Mattia ottiene il break. La gestione però dei turni alla battuta non è perfetta per l’azzurro, che rischia il contro-break nel gioco successivo e lo subisce malamente nel quinto. Per sua fortuna, il rivale va un po’ in confusione, alternando momenti di grande ispirazione ad altri decisamente meno fruttuosi. E così, puntando sulla consistenza, Bellucci va nuovamente avanti di un break e si aggiudica il parziale sul 6-3.

Nel secondo set si comprende che Rottgerring non sia al top della forma, toccandosi sovente la gamba destra. L’olandese cancella due palle break in apertura e richiede il MTO nel terzo gioco. Il quinto game è quello del break per Mattia. Un gioco caratterizzato anche da un’interruzione dovuta a un problema di natura tecnica su hawk-eye live (il sistema elettronico di rilevazione dei colpi dentro e fuori dal campo). Avanti di un break, il lombardo rischia di complicarsi la vita, commettendo un doppio fallo e non essendo sufficientemente attivo. Bellucci annulla tre palle break che nei fatti affossano definitivamente il suo giovane avversario, sempre più in difficoltà fisicamente. L’olandese, infatti, cede il suo turno al servizio poco dopo e il tennista nostrano può chiudere il suo ultimo turno in battuta a zero sul 6-2. Leggendo le statistiche, da sottolineare la doppia cifra alla voce “ace” per il n.92 del mondo, col 66% di prime in campo e il 79% di efficienza.