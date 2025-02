Mattia Bellucci affronta il n.839 del ranking a Rotterdam. Ma in Olanda pensano sia una grande speranza

Mattia Bellucci vuole continuare a scalare il ranking mondiale per garantirsi la certezza di entrare direttamente nel main draw degli Slam e, dopo aver superato nei giorni scorsi le qualificazioni dell’ATP 500 di Rotterdam 2025, torna in campo stasera da favorito nel primo turno del tabellone principale contro la wild card olandese Mees Rottgering.

Un’occasione d’oro per il 23enne azzurro, che in caso di vittoria si avvinerebbe alla top80 della classifica ATP rendendo decisamente più semplice il prosieguo della stagione. Bellucci, nel match di chiusura della sessione serale odierna sul veloce indoor della Rotterdam Ahoy, sfida infatti il numero 839 al mondo con in palio un posto agli ottavi contro il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev (seconda testa di serie) e lo svizzero Stan Wawrinka.

Guai però a sottovalutare un avversario in grande crescita e ritenuto in Olanda un possibile crack, dopo aver raggiunto la vetta del ranking mondiale junior arrivando l’anno scorso in finale a Wimbledon U18 e vincendo le ITF World Tennis Tour Junior Finals di Chengdu. Il neerlandese classe 2007, che ha ricevuto l’invito degli organizzatori per il main draw, si appresta a fare il suo debutto nel Tour ATP.

Rottgering, mancino proprio come Bellucci, vanta una finale a livello ITF nell’M15 di Sharm el-Sheikh e sta provando a costruirsi una classifica sufficiente per cominciare a bazzicare il circuito Challenger. La partita di questa sera rappresenta quindi per entrambi una grande opportunità, anche se i favori del pronostico sorridono inevitabilmente al tennista lombardo.