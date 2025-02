I prossimi avversari di Bellucci e Vavassari a Rotterdam: lombardo più fortunato del piemontese

È salito a cinque il numero di italiani nel tabellone principale del torneo 500 di Rotterdam. Sul veloce indoor dei Paesi Bassi, oltre a Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, ci saranno Mattia Bellucci e Andrea Vavassori. Il lombardo e il piemontese, infatti, si sono fatti largo nelle qualificazioni e si sono conquistati l’accesso al main draw.

Bellucci ha sconfitto nel turno decisivo del tabellone cadetto il padrone di casa Gijs Brouwer (n.194 ATP) col punteggio di 6-1 6-1, mentre Vavassori ha regolato il francese Geoffrey Blancaneaux (n.289 del ranking) con lo score di 6-3 6-4.

Il n.98 del mondo affronterà la wild card Mees Röttgering (n.855 ATP) ed è stato fortunato nell’incrocio da questo punto di vista. Una buona opportunità, sulla carta, per il mancino nostrano. Discorso diverso per il compagno di doppio di Simone Bolelli, visto il match contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.23 ATP), in finale questa settimana a Montpellier.

In caso di vittoria, Bellucci incrocerebbe il vincente tra il russo Daniil Medvedev e lo svizzero Stan Wawrinka. Vavassori, invece, si ritroverebbe uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’olandese Botic van de Zandschulp. In altre parole, si tratta di partite molto impegnative.