ATP Rotterdam 2025, prosegue il momento no di Flavio Cobolli. Netta sconfitta con Hurkacz all’esordio

Continua il momento complicato di Flavio Cobolli. Dopo le eliminazioni premature ad Auckland, Australian Open e Montpellier, arriva anche quella nel torneo ATP 500 di Rotterdam. Non era stato un sorteggio fortunato per il tennista romano, che si è trovato subito di fronte il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero otto, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco. Hurkacz affronterà ora al secondo turno il vincente del match tra il ceco Lehecka e l’australiano Popyrin.

Tanti problemi nei turni di servizio per Cobolli, che ha ottenuto solamente il 64% dei punti quando ha servito la prima, mentre la percentuale per Hurkacz è stata dell’85%, con il polacco che ha chiuso anche con sette ace. I vincenti sono stati sedici per il polacco, uno in più di Cobolli, che ha commesso 23 errori non forzati contro i 18 dell’avversario.

Grande equilibrio in avvio di partita dove si segue l’andamento dei turni di servizio. La svolta arriva nel sesto game, quando Cobolli deve concedere due palle break e sulla seconda cede il servizio. L’azzurro ha una chance nel nono gioco per recuperare il controbreak, ma Hurkacz si salva e riesce poi a chiudere il primo set sul 6-3, con Cobolli che chiede anche l’intervento del medico.

Cobolli si trova subito ad affrontare una palla break in avvio di secondo, ma l’annulla. Purtroppo il break è nell’aria ed ecco che Hurkacz strappa il servizio all’azzurro nel terzo gioco. Cobolli gioca un brutto settimo game (doppio fallo e due errori di rovescio), perdendo ancora la battuta, con il polacco che vola sul 5-2. Il numero 21 del mondo non concede nulla e chiude sul 6-2, staccando il biglietto per il secondo turno.