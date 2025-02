Lotta, Ranking Series Zagabria 2025: assegnati gli ultimi titoli dello stile libero ed i primi della femminile

Passa gli archivi la seconda giornata del Zagreb Open 2025, manifestazione valida come prima tappa delle Ranking Series 2025 di lotta, che l’Italia ha scelto di disertare in vista dei Campionati Italiani del 15 e 16 febbraio: a Zagabria, in Croazia, si conclude il programma dello stile libero ed inizia quello della femminile.

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

STILE LIBERO

Nei -97 kg arriva il successo dello statunitense Kyle Frederick Snyder, che nell’ultimo atto supera l’iraniano Abolfazl Davoud Babaloo, sconfitto per superiorità tecnica (12-1), mentre gli incontri per il 3° posto vanno all’altro statunitense Jonathan Leonard Aiello ed allo slovacco Batyrbek Tsakulov.

Nei -125 kg c’è l’affermazione dell’iraniano Amirreza Fardin Masoumi Valadi, che in finale domina lo statunitense Mason Mark Parris, battuto per superiorità tecnica (11-0), mentre la terza piazza viene condivisa dall’altro statunitense Hayden Nicholas Zillmer e dall’ucraino Murazi Mchedlidze.

FEMMINILE

Nei -50 kg il girone nordico viene vinto dall’atleta individuale neutrale Nadezhda Sokolova, che vince tutti gli incontri, mentre la piazza d’onore va alla lituana Gabija Dilyte, infine sale sul gradino più basso del podio la transalpina Emma Solange Irène Luttenauer.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

STILE LIBERO

Nei -79 kg arriva l’affermazione del transalpino Zelimkhan Khadjiev, che nell’ultimo atto batte ai punti per 5-3 l’iraniano Mahdi Mohammad Yousefihajivar, mentre salgono sul gradino più basso del podio lo statunitense Rocco Julian Welsh ed il georgiano Vladimeri Gamkrelidze.

Nei -92 kg si registra il successo dell’iraniano Amirhossein Biglar Firouzpourbandpei, che in finale regola l’azero Osman Nurmagomedov, battuto ai punti per 11-4. Condividono la terza posizione, invece, lo statunitense Michael Justin Macchiavello e l’altro azero Abubakr Abakarov.

FEMMINILE

Nei -55 kg si impone la transalpina Tatiana Debien, che supera ai punti per 6-2 la canadese Samantha Leigh Stewart, mentre le sfide per il terzo posto premiano la magiara Roza Szenttamasi e la statunitense Areana Louise Villaescusa.