Karate: Gianluca De Vivo subito in luce alla Premier League di Parigi

La prima tappa della Premier League 2025 di karate, che si sta tenendo a Parigi, vede subito i colori italiani in risalto allo Stade De Coubertin della megalopoli transalpina.

Il merito è Gianluca De Vivio che, nei 67 kg del kumite, è riuscito ad arrivare – passando per il ripescaggio dopo la sconfitta ai quarti contro il giapponese Kozaki – sino all’ottenimento del pass per la finale per il bronzo della sua categoria: dove si opporrà al solido brasiliano Vinicius Figueira, in un match in programma domenica mattina.

Si è fermato ai quarti, senza ripescaggio invece, il percorso di Luca Maresca: estromesso dal tabellone dall’azero Rzazade, che poi però si è trovato la strada sbarrata in semifinale. Questo ha comportato il settimo posto per Maresca.

Nulla da fare invece per il resto della spedizione italiana impegnata oggi: buone le prove di Terryana D’Onofrio (kata), Asia Agus e Erminia Perfetto (kumite 50 kg), Viola Lallo (kumite 55 kg), Carmine Luciano (kumite 60 kg), Raffaele Astarita (kumite 67 kg) e Daniele De Vivo (kumite 75), ma senza ingresso nella zona medaglie.

Domani un’altra giornata di qualificazioni per le finali domenicali. In gara: il kata maschile, le categorie dei 61, 68 e +68 kg al femminile femminili e degli 84 e +84 kg maschili di kumite.