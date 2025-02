Lotta, Ranking Series 2025: i risultati della prima giornata a Zagabria

Si è appena conclusa la giornata inaugurale del Zagreb Open 2025, prima tappa stagionale del circuito Ranking Series di lotta olimpica. Quest’oggi sono andate in archivio le prime sei categorie di peso (su dieci) dello stile libero maschile, mentre nei prossimi giorni ci sarà spazio anche per il settore femminile e per la greco-romana, oltre alle ultime quattro categorie della lotta libera.

Nei -57 kg è arrivato il successo in finale dell’americano Spencer Richard Lee per 6-2 sull’azerbaigiano Islam Bazarganov, mentre Ahmad Masoud Mohammadnezhadjavan si è imposto per manifesta superiorità tecnica su Ebrahim Mahdi Khari nel derby iraniano che metteva in palio il primo posto nei -61 kg. Iran sugli scudi anche nei -65 kg con la vittoria di Abbas Mohammadreza Ebrahimzadehsavadkouhi per 8-6 nell’ultimo atto sullo statunitense Joseph Christopher McKenna.

Finale dominata nei -70 kg dall’azerbaigiano Kanan Heybatov sull’iraniano Sina Mahdi Khalili, mentre lo slovacco Tajmuraz Salkazanov ha avuto la meglio nei -74 kg per 4-0 sull’americano David Aaron Carr. Stati Uniti sul gradino più alto del podio infine nei -86 kg con Zahid Valencia, che ha regolato per 8-0 nell’ultimo atto l’azerbaigiano Arsenii Dzhioev.