Lotta, Aurora Campagna ed Elena Esposito subito eliminate nella Ranking Series di Tirana

Quest’oggi si è disputata a Tirana (in Albania) la terza giornata del Muhamet Malo 2025, secondo appuntamento stagionale del circuito Ranking Series di lotta olimpica. Il programma odierno prevedeva lo svolgimento di quattro categorie di peso femminili e due riservate alla greco-romana, con il movimento azzurro che faceva il suo debutto nella kermesse.

Purtroppo le due lottatrici italiane in gara non sono riuscite a salire sul podio nelle rispettive categorie, uscendo di scena nei turni eliminatori e non raggiungendo le fasi finali del torneo. Elena Esposito ha rimediato tre sconfitte (tutte prima dello scadere del tempo regolamentare) nella Pool A dei -59 kg contro Anastasiia Sidelnikova (AIN), Solomiia Vynnyk (Ucraina) ed Erika Bognar (Ungheria).

Nessuna vittoria anche per Aurora Campagna, eliminata ai quarti (dopo aver saltato il primo turno con un bye) nei -62 kg dalla tedesca Anne Beatrice Nuernberger con il punteggio di 8-2 ed estromessa da un ipotetico ripescaggio dopo la sconfitta della teutonica in semifinale con la bulgara Bilyana Dudova.