Karate: Gianluca De Vivo, Michele Martina e Matteo Fiore non riescono a salire sul podio a Parigi

La prima tappa della Premier League 2025 di karate, che si è chiusa in queste ore a Parigi, non ha regalato – alla fine – nessun podio a un’Italia che comunque ha ampiamente lottato mostrando tutto il suo potenziale anche in vista del prosieguo della stagione.

Gianluca De Vivo, Michele Martina e Matteo Fiore si sono fermati nei rispettivi tornei – il primo nel kumite -67 e il secondo e il terzo nel kumite – 84 kg – al quinto posto non riuscendo a trovare il modo di mettere un importante piazzamento a referto.

De Vivo è stato superato dal brasiliano Vinicius Figueira, mentre Michele Martina e Matteo Fiore si sono trovati la strada sbarrata dal giapponese Junya Eto e dal marocchino Mehdi Sriti.

Sui tatami parigini cala quindi il sipario. Prossimi appuntamenti in agenda: la seconda tappa della Serie A, a Larnaca (Cipro, dal 14 al 16 febbraio), e il secondo appuntamento della Premier League, in quel di Hangzhou (Cina, dal 14 al 16 marzo).