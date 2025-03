Lotta, Ranking Series Tirana 2025: Nikoloz Kakhelashvili out al primo turno nella greco-romana

Va in archivio senza acuti sul fronte italiano a Tirana (in Albania) la quinta e ultima giornata del Muhamet Malo 2025, secondo appuntamento stagionale del circuito Ranking Series di lotta olimpica. Quest’oggi erano in programma tutti gli incontri delle ultime sei categorie di peso della greco-romana, con un azzurro impegnato nei -97 kg.

Stiamo parlando di Nikoloz Kakhelashvili, due volte medagliato agli Europei e quinto classificato ai Mondiali 2021, che ha però perso al debutto con il tedesco Lucas Alexandros Lazogianis per 3-1 vedendo sfumare successivamente anche l’ipotesi di un possibile ripescaggio in seguito alla sconfitta del teutonico ai quarti con il bulgaro Kiril Milenov Milov.

Di seguito i vincitori del day-5 a Tirana nella greco-romana: il turco Emre Mutlu nei -55 kg, il giapponese Yu Shiotani nei -60 kg, il georgiano Iuri Lomadze nei -72 kg, il turco Burham Akbudak nei -82 kg, il bulgaro Milov nei -97 kg e l’iraniano Amin Mirzazadeh nei pesi massimi.