Judo, 12 azzurri iscritti al Grand Slam di Baku: Toniolo torna in gara, spazio alle seconde linee

Il World Tour di judo, dopo la prima tappa stagionale andata in scena lo scorso weekend a Bercy, si appresta a trasferirsi in Azerbaigian per il Grand Slam di Baku 2025, in programma da venerdì 14 a domenica 16 febbraio. Sui tatami della National Gymnastics Arena si disputerà il secondo appuntamento del circuito maggiore nel nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Tra i 283 atleti attualmente iscritti a Baku ci sono anche 12 azzurri (9 uomini e 3 donne), tutti a caccia di un buon risultato e soprattutto di sensazioni positive per il prosieguo dell’anno. In campo femminile spicca il nome di Veronica Toniolo, olimpionica di Parigi 2024 e già quattro volte sul podio nel World Tour a 21 anni, che torna in gara sei mesi dopo la rassegna a cinque cerchi della scorsa estate.

Insieme a lei per l’Italia ci saranno anche Giulia Ghiglione (-48 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), Biagio D’Angelo (-60 kg), Valerio Accogli (-66 kg), Giuseppe De Tullio (-66 kg), Manuel Parlati (-73 kg), Leonardo Valeriani (-73 kg), Leonardo Casaglia (-81 kg), Giacomo Gamba (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg) e Tiziano Falcone (-90 kg).

Chance importante dunque per tante seconde linee e alcuni giovani in rampa di lancio, che possono mettersi in mostra su un palcoscenico di alto profilo e contro judoka di prima fascia internazionale per scalare il ranking mondiale e soprattutto impressionare la direzione tecnica nazionale per un’eventuale convocazione in vista dei prossimi grandi eventi con in palio le medaglie.