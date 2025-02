Judo, Irene Pedrotti ai piedi del podio nei -70 kg del Grand Slam a Parigi

Seconda e ultima giornata di incontri sui tatami di Parigi (Francia) per l’edizione 2025 del Grand Slam di judo. In casa Italia, un altro podio sfiorato dopo quello di ieri con Manuel Lombardo nei -73 kg maschili. Il riferimento a Irene Pedrotti, impegnata nella competizione dei -70 kg femminili.

Un ottimo percorso per l’azzurra che all’esordio ha affrontato la mongola Lkhagvadulam Sarantsetseg. Un confronto in cui la judoka italiana è riuscita a spuntarla, forte dei tre shido a carico della sua avversaria. Nei quarti di finale c’è stato lo stop contro la forte spagnola Ai Tsunoda Roustant, a segno con il waza-ari ai 2’35” del confronto.

La nostra portacolori è andata ai ripescaggi, dove ha avuto il merito di prevalere contro la rumena Serafima Moscalu, in un match molto serrato. Ai 2’44” sembrava calato il sipario, ma l’ippon della rumena è stato poi cancellato per la review della giuria. Ai 3’22” è stata l’azzurra a esultare grazie una presa decisa valsa il punto (ippon). Nella sfida per il terzo posto, Pedrotti ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dell’olandese Margit de Voogd, impostasi con l’ippon.

Alla fine della fiera, il successo finale è andato all’iberica Tsunoda Roustat, che ha piegato la resistenza della giapponese Mayu Honda. A completare il podio sono state la francese Marie Eve Gahie e per l’appunto l’oranje de Voogd.