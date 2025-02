Lorenzo Musetti agevolmente ai quarti a Buenos Aires: Moutet spazzato via

Una partita che poteva nascondere delle insidie, ma così non è stato per Lorenzo Musetti. Buona la prima per il toscano nell’ATP250 di Buenos Aires. Sulla terra rossa argentina, il n.16 del mondo ha sconfitto piuttosto agevolmente il francese Corentin Moutet (n.66 del ranking) col punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Un match nel quale il transalpino ha cercato col suo tennis molto vario, fatto di tante palle corte, di destabilizzare Musetti.

Bravo l’azzurro a trovare spesso la soluzione vincente o quasi definitiva dal lato del dritto nello scambio da fondo, che gli ha permesso di comandare o di ribaltare l’inerzia. In questo modo, quindi, il tennista nostrano approda ai quarti di finale dove affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, specialista di questi campi, che ha battuto l’argentino Diego Schwartzman nell’ultimo incontro della carriera del giocatore sudamericano.

Nel primo set, dopo una fase di studio, Musetti cambia marcia nel quarto game. Colpendo la palla di dritto piuttosto bene, il toscano mette a nudo le difficoltà col rovescio di Moutet, prendendo il comando delle operazioni. Il break è la logica conseguenza. La reazione del francese c’è, ma le chance del contro-break immediato sono ben annullate da Lorenzo, lucidissimo ad alzare il livello nel momento importante. Messo alle spalle il pericolo, il tennista tricolore lascia andare i colpi nell’ottavo gioco e il secondo break della frazione gli vale la frazione sullo score di 6-2.

Nel secondo set Moutet prova a spingere maggiormente, creando qualche problema in più con il suo dritto mancino in top-spin. Il n.16 ATP deve fronteggiare un palla break in apertura e un’altra nel quinto gioco, ma anche qui non sbaglia niente, prima trovando un dritto a sventaglio con la palla sulla riga e poi eseguendo uno strettino di dritto su una palla corta del transalpino davvero notevole. Episodi che “tagliano le gambe” a Moutet. Il transalpino, infatti, perde il suo turno in battuta a zero nel sesto game. Un break decisivo, vista la chiusura autorevole del nostro portacolori sullo score di 6-3.

Leggendo le statistiche, Musetti ha messo il 68% delle prime di servizio in campo, conquistando il 74% de quindici. Importante, però, la percentuale dei punti ottenuti con la seconda, pari al 67%, se la si confronta con il francese (43%).