Lorenzo Musetti: “Sono in Argentina per riscattarmi dopo il 2023. Sinner? Ha una forza mentale sovrumana”

Lorenzo Musetti ha deciso: affrontare lo swing sudamericano ed esprimere il proprio miglior tennis sulla superficie da lui preferita, la terra rossa. Non una nuova esperienza per il carrarino, ricordando il 2023. Due anni i riscontri furono molto negativi, con un solo match vinto nei tre tornei a cui aveva preso parte.

Un po’ anche per questo motivo, il toscano ha deciso di affrontare questa trasferta, forte di quanto accaduto in passato e desideroso di fare risultati migliori: “Non era andata bene due anni fa e quindi voglio giocare bene qui in Argentina, sulla superficie dove riesco a esprimere meglio il mio tennis“, ha raccontato Lorenzo, che questa settimana sarà impegnato a Buenos Aires. L’altro appuntamento sudamericano sarà a Rio de Janeiro, in Brasile.

A Musetti è stato poi chiesto del 2024, un anno di grandi riscontri e anche il suo essere padre: “Avere Ludovico è stata la cosa più bella che mi potesse capire e mi ha aiutato e sta aiutando a maturare come persona. Ora voglio continuare su questa strada“.

Un’annata densa di successi per il tennis italiano, rappresentata anche dagli undici tennisti nella top-100: “Credo che abbiamo una squadra con una base molto profonda, in cui ci sono tante possibilità di scelta. Flavio Cobolli la stagione scorsa è stato il tennista rivelazione di tutto il circuito e nell’ultima settimana abbiamo visto Mattia Bellucci raggiungere le semifinali per la prima volta a Rotterdam. Abbiamo vinto la Coppa Davis per due volte consecutive, chiaramente con Jannik (Sinner, ndr.) che ha dato un contributo importante, ma abbiamo un team molto ampio“.

Parlando di Sinner, Lorenzo ha sottolineato: “Abbiamo condiviso la settimana a Malaga. Lui ha avuto pochissimo tempo per adattarsi alle condizioni diverse dei campi, perché aveva vinto pochi giorni prima le ATP Finals. A me impressiona e stupisce la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti sia dal punto di vista tennistico che di stress. Sappiamo tutti la vicenda (Clostebol, ndr) che lo vede coinvolto. Per altri giocatori sarebbe molto difficile giocare, ma a lui non sembra sfiorarlo. Ha una mentalità disumana e ho grande ammirazione per questo“.

E sui segreti del successo del tennis italiano: “È stato fondamentale che la FITP si sia messa a disposizione per aiutare e sostenere i circoli privati, i singoli allenatori e giocatori. Posso testimoniare come questo, per me, sia stato fondamentale nel mio percorso tecnico. Inoltre, l’organizzazione di tanti tornei in Italia e la possibilità di fare esperienza penso siano altri fattori fondamentali”.