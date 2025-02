Bayern Monaco-Olimpia Miano oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

L’Olimpia Milano torna subito in campo in Eurolega! Oggi martedì 4 febbraio alle ore 20:45 i meneghini affrontano in trasferta i tedeschi del Bayern Monaco per la venticinquesima giornata della regular season 2024-2025, primo dei due impegni settimanali con la squadra milanese che volerà a Kaunas (Lituania) per affrontare lo Zalgiris tra poco più di 48 ore.

13-11 è il record degli uomini di Ettore Messina, che dopo due sonore sconfitte contro Partizan Belgrado (70-90) ed Efes Istanbul (110-66) hanno tirato fuori l’orgoglio piegando al Forum i campioni in carica del Panathinaikos Atene (87-75) sotto i colpi di uno scatenato Zach LeDay che ha piazzato 33 punti eguagliando il suo career-high in Eurolega. Serve quindi una vittoria per non perdere il treno in vista della volata finale per i play-off.

Il Bayern Monaco di coach Gordon Herbert arriva al match odierno forte di due successi nelle ultime due uscite continentali contro Alba Berlino (84-99) e Zalgiris Kaunas (82-97), con i bavaresi che si trovano attualmente in settima posizione grazie ad uno score di 14-10. Fari puntati su Carsen Edwards e su Andreas Obst, con Vladmir Lucic che sta ritrovando la condizione ed il duo Napier-Voigtmann che si trova di fronte il suo recente passato.

Palla a due che verrà alzata al SAP Garden di Monaco di Baviera (Germania) alle ore 20:45. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questa grande sfida di Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025 OGGI

Martedì 4 febbraio

Ore 20:45 Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport