Virtus Bologna-Partizan oggi in tv, Eurolega Basket 2025: orario, programma, streaming

Dopo la sconfitta contro i turchi del Fenerbache è tempo di riscatto per la Virtus Bologna che affronterà Mercoledì 5 Febbraio il Partizan Belgrado con palla a due fissata alle ore 20 e 30. Il match, valevole per la 25esima giornata di Eurolega, si terrà presso la Segafredo Arena di Bologna, dove le V nere hanno ottenuto 4 delle 7 vittorie conquistate durante il torneo.

I Bolognesi occupano la 16esima posizione della classifica con 7 vittorie e 17 sconfitte, con una possibilità di raggiungere il play-in pari allo 0,04%. La squadra di casa, sarà anche orfana di giocatori importanti come Will Clyburn e Ante Zizic, tutti e due ai box per infortuni, e dovrà contare sul georgiano Tornik’è Shenghelia, reduce dalla grande prestazione contro il Fenerbache (35 punti e 3 assist). I serbi del Partizan, invece, cercano di rialzarsi dopo il brutto stop nel derby contro la Stella Rossa, sperando in una grande prestazione dell’ex Iffe Lundberg.

Palla a due che sarà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30. La diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGo, Now Tv e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta live testuale, per aggiornarvi costantemente su questa grande partita di Eurolega.

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET OGGI

Mercoledì 5 Febbraio

Ore 20:30 Virtus Bologna-Partizan- Diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 203)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-PARTIZAN EUROLEGA BASKET OGGI:DOVE SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205)

Diretta streaming: Skygo, Now Tv, DAZN

Diretta Live Testuale: OA Sport