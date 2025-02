Ciclismo su pista, i convocati dell’Italia per gli Europei: tra veterani e giovani promesse, c’è Viviani

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2025 di ciclismo su pista, che si disputeranno a Zolder (Belgio) dal 12 al 16 febbraio. La nostra Nazionale punta a ottenere risultati di un certo calibro nella regione del Limburgo, sulla scia di quanto visto alle Olimpiadi di Parigi 2024, anche se naturalmente diverse punte di diamante non prenderanno parte a questa rassegna continentale, a partire da Filippo Ganna e Jonathan Milan.

La formazione azzurra rappresenta un buon mix tra volti di grandi esperienza e giovani estremamente promettenti. Spiccano l’eterno Elia Viviani, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (campionesse olimpiche della Madison nella capitale francese), Francesco Lamon e Davide Boscaro (lo scorso anno di bronzo agli Europei con il quartetto dell’inseguimento), senza dimenticarsi di Matteo Bianchi (detentore del titolo nel KM) e Stefano Moro (bronzo nel Keirin).

Tra i giovani di rilievo vanno annotati Davide Stella (oro mondiale con il quartetto e nell’Eliminazione juniores), Renato Favero ed Etienne Grimod (ottimi in ottica quartetto), Juan David Sierra (di cui si parla molto bene anche in vista della strada), Anita Baima (sul podio a Mondiali ed Europei juniores tra Madison ed Eliminazione), Matilde Cenci e Siria Trevisan (medagliate iridate nella velocità tra le juniores). Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia per gli Europei 2025 di ciclismo su pista.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2025

Martina Alzini

Anita Baima

Beatrice Bertolini

Matteo Bianchi

Davide Boscaro

Matilde Cenci

Chiara Consonni

Renato Favero

Martina Fidanza

Niccolò Galli

Etienne Grimod

Vittoria Guazzini

Francesco Lamon

Stefano Antonio Minuta

Stefano Moro

Daniele Napolitano

Mattia Predomo

Juan David Sierra

Davide Stella

Siria Trevisan

Miriam Vece

Elia Viviani