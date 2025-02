Ciclismo, Arnaud De Lie vince la “pazza” terza tappa all’Etoile de Bessèges. Gruppo dimezzato per protesta

Termina con la vittoria di Arnaud De Lie la controversa terza tappa dell’Etoile de Besseges 2025, appuntamento pesantemente viziato dal ritiro in massa di buona parte delle squadre per motivi di sicurezza, dopo il secondo ingresso consecutivo di una macchina in contromano che ha non poco minacciato l’incolumità dei protagonisti.

Il belga in forza al team Lotto ha fatto sua la frazione con partenza e arrivo a Besseges. Una corsa tuttavia modificata fin dai primi chilometri quando, nell’immediatezza di quanto successo, si è deciso di neutralizzare la salita e la discesa del Col de Brousse, riducendo così la lunghezza della gara da 164 a 136 km. Una scelta che però non ha fatto tornare sui propri passi le principali squadre del World Tour come la EF Education-EasyPost, la Ineos Grenadiers e la Lidl-Trek, a cui si sono aggiunte poi anche la Decathlon Ag2r La Mondiale, la Red Bull-Bora-hansgrohe, la Soudal Quick-Step (di cui faceva parte anche il leader della classifica generale Paul Magnier) e la Uno-X Mobility.

Sotto una pioggia battente il nativo di Lescheret ha trovato il successo allo sprint finale, dopo che il gruppo aveva raggiunto il suo connazionale Dylan Teuns, il quale aveva provato la fuga salvo poi essere raggiunto d quattro chilometri dal traguardo. Successo in volata davanti al veterano francese Arnaud Demare (Arkèa B&B Hotels) e a Paul Penhoet (Groupama-FDJ). Hanno completato poi la top-5 gli altri due transalpini Ronan Augè (CIC-U-Nantes) ed Alan Riou (St Michel-Preference Home-Auber93). Da segnalare inoltre la settima piazza di Marco Tizza (Bingoal), il primo degli italiani rimasti in gara.

In virtù di quanto successo e degli abbuoni ottenuti, De Lie si è anche posizionato al comando di una classifica generale adesso composta solo da 88 corridori. Domani, sabato 8 febbraio, il quarto appuntamento con partenza da Vauvert ed arrivo a Le Mont Bouquet.