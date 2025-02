Basket, con lo Zalgiris l’Olimpia di Ettore Messina è spalle al muro

L’EA7 Emporio Armani Milano è spalle al muro dopo il brutto ko subito a Monaco di Baviera e con nove partite ancora da giocare non sono più possibili passi falsi. A partire dalla seconda trasferta di Eurolega della settimana, con LeDay e compagni che scenderanno in campo questa sera alle 19 contro lo Zalgiris Kaunas.

Un altro scontro diretto contro una squadra che la segue a una sola vittoria di distanza e uno scontro contro una delle squadre che nel girone d’andata ha più fatto male all’Olimpia. La sconfitta casalinga, infatti, arrivò dopo il +27 nel terzo quarto, con i ragazzi di Ettore Messina che buttarono via l’ampio vantaggio e lasciarono sul parquet del Forum due punti fondamentali.

Punti che non possono più venir lasciati per strada e dopo il -17 di martedì in Germania serve una prova d’orgoglio. Grinta a rimbalzo, dove i tedeschi hanno dominato, una difesa più attenta e più coraggio in attacco, dove Milano ha mostrato tutti i suoi limiti, faticando a costruire azioni pericolose e rinunciando a tiri più che fattibili troppe volte.

Non può bastare la vena di Zach LeDay, anche gli altri devono prendersi le loro responsabilità. A partire da Shavon Shields, mai decisivo o quasi in questa stagione, a Nico Mannion, che deve limitare i falli per non uscire anticipatamente dalle rotazioni, come successo col Bayern. Ma, soprattutto, come ha sottolineato Messina nel postpartita, “abbiamo giocato in maniera troppo individuale”. Serve giocare da squadra per battere lo Zalgiris e tornare in corsa per la postseason europea.