Basket, la Virtus Bologna ospita il Paris in Eurolega per rialzare la testa dopo il ko contro il Partizan Belgrado

La Virtus Bologna, a distanza di quasi 48 ore dal ko contro il Partizan Belgrado, torna in campo in Eurolega per affrontare domani sera alle ore 20:30 sempre alla Segafredo Arena i francesi del Paris Basketball nella ventiseiesima giornata della regular season 2024-2025 – secondo impegno della settimana del doppio turno.

Le V-nere hanno messo in difficoltà la squadra balcanica nel match di ieri sera, cedendo però alla distanza per il 71-81 finale nonostante la doppia doppia sfiorata da Tornike Shengelia (16 punti e 8 assist) e i 13 punti di Isaia Cordinier ultimi ad arrendersi tra le fila dei bolognesi, con il Partizan trascinato dai 20 punti di Sterling Brown e dai 19 di Carlik Jones. 7-18 è il record dei bianconeri finora, che li colloca al sedicesimo posto e oramai lontani dalle posizioni che danno accesso alla post-season. Le ultime giornate serviranno quindi per limitare i danni in una stagione poco felice in ambito europeo, con coach Dusko Ivanovic che proverà a spronare i suoi ragazzi e punterà ancora sul duo Shengelia-Cordinier con Belinelli e Pajola pronti a dare man forte in attesa del rientro di Will Clyburn fermo ai box per un infortunio importante.

Il Paris Basketball arriva in Emilia dopo un ko interno rimediato contro la capolista Olympiacos Pireo (73-90), con la squadra transalpina scivolata al settimo posto con uno score di 14-10 dopo un buonissimo avvio che li aveva proiettati anche in vetta alla graduatoria. I vincitori dell’ultima EuroCup possono contare sulla guida in panchina di Tiago Splitter campione NBA nel 2014 con i San Antonio Spurs di Gregg Popovich – dove c’era anche Marco Belinelli che ora si ritrova di fronte come avversario – mentre in campo sono Tyson Ward e T.J. Shorts a dettare i ritmi, insieme al tedesco Maodo Lo arrivato all’ombra della Tour Eiffel dopo l’esperienza all’Olimpia Milano dello scorso anno. Da tenere sotto stretta osservazione anche la guardia franco-algerina Nadir Hifi, che nel ko di poche ore fa ha messo a referto 19 punti ma non sono bastati ad invertire l’inerzia del match contro i biancorossi di Atene.