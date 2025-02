Skicross, Simone Deromedis e Jole Galli promossi in gara-2 in Val di Fassa. Duplessis eliminato: colpo per la Coppa

In Val di Fassa sono andate in scena le qualificazioni per l’undicesima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Simone Deromedis, che ieri aveva firmato il miglior tempo nel turno preliminare che ha delineato il tabellone per la gara di domani, si è presentato a questo appuntamento casalingo da leader della classifica generale, con 15 punti di vantaggio sul tedesco Florian Wilmsmann e 45 lunghezze nei confronti del francese Youri Duplessis Kergomard.

Il Campione del Mondo si è distinto anche in questa qualificazione valevole per la gara-2 in programma domenica, marcando il quinto tempo sul tracciato di Passo San Pellegrino. L’azzurro ha chiuso con il crono di 59.62, accusando un distacco di 52 centesimi dal canadese Reece Howden, il quale ha preceduto gli svedesi Erik Mobaerg (secondo a 0.42) e Davis Mobaerg (terzo a 0.43).

Wilmsmann risponde presente ed è quarto a 0.49 dalla vetta, mentre Kergomard Duplessis è incappato in una prestazione negativa, si è fermato in 39ma posizione a 2.31 e non si è qualificato per il tabellone finale, marcando uno zero pesantissimo per la classifica generale. Nelle posizioni di vertice anche il francese Melvin Tchiknavorian (sesto a 0.86), lo svizzero Ryan Regez (settimo a 0.94), lo svizzero Alex Fiva (ottavo a 0.95).

Si sono qualificati anche Dominik Zuech (12mo a 1.17) e Federico Tomasoni (24mo a 1.86). Eliminati Yanick Gunsh (41mo a 2.51), Edoardo Zorzi (44mo a 2.84), Filippo Zamboni (46mo a 2.83), Davide Cazzaniga (48mo a 3.08), Paolo Piccolo (49mo a 3.29), Daniel Moroder (50mo a 3.41), Aiace Smaldore (51mo a 3.85):

Jole Galli è tornata in pista dopo l’assenza di ieri, marcando il sesto tempo con un ritardo dalla vetta di 2.25 e qualificandosi così alla gara di domenica. La canadese Marielle Thompson svetta con il tempo di 1:02.54, precedendo di sedici centesimi la connazionale India Sherret e di 0.26 la svizzera Fanny Smith. Più attardate la svizzera Marielle Berger Sabbaatel (a 1.60) e la tedesca Daniela Maier (a 1.92).