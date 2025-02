Skicross: Deromedis in Val di Fassa da leader della classifica generale. L’azzurro cerca continuità

La prima da leader. Simone Deromedis si appresta ad affrontare una tappa oltremodo delicata alla Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross. Il detentore del titolo iridato infatti si presenterà per la prima sulle nevi della Val di Fassa, teatro della sesta tappa, da numero uno della classifica generale, con l’obiettivo di consolidare ancora di più la sua posizione.

Un cambio di status importante, arrivato la scorsa settimana in quel di Veysonnaz, dove il nativo di Trento si è imposto in gara-1 per poi piazzarsi quinto in gara-2, approfittando della performance incolore dell’ormai ex leader: Florian Wilmsmann.

Ricordiamo che al momento l’azzurro guarda tutti dall’alto con 530 punti, quindici in più rispetto al tedesco, attualmente secondo davanti al transalpino Youri Duplessis Kergomard, sul gradino più basso del podio con 485.

Non ci saranno da fare troppi calcoli. L’ambizione del trentino non può che essere quella di andare a caccia di una continuità quest’anno finalmente trovata, per togliersi una grande soddisfazione davanti al pubblico amico. A fine 2024, a San Candido, Deromedis centrò la nona e la terza piazza.In carriera nella competizione itinerante l’azzurro non ha mai vinto in un evento del bel Paese. Ma c’è sempre una prima volta. Se non ora, quando?