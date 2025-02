Skicross, Simone Deromedis svetta nelle qualificazioni in Val di Fassa. Si infiamma la lotta per la Coppa del Mondo

In Val di Fassa sono andate in scena le qualificazioni per la decima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Simone Deromedis si è presentato all’appuntamento casalingo da leader della classifica generale con 15 punti di vantaggio sul tedesco Florian Wilmsmann e 45 lunghezze nei confronti del francese Youri Duplessis Kergomard. Il Campione del Mondo è consapevole che questo fine settimana con due gare sul tracciato di Passo San Pellegrino avrà un peso significativo nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallino (il calendario prevede diciassette appuntamenti complessivi, siamo poco oltre la metà).

Il trentino ha firmato il miglior tempo del turno preliminare (59.76), precedendo di dieci centesimi lo svedese David Mobaerg. Sonno subito in scia i due rivali per la Coppa del Mondo: Duplessis Kergomard è terzo a 16 centesimi, Florian Wilmsmann è quarto a 0.20. Si sono distinti anche gli svizzeri Ryan Regez (quinto a 0.22) e Alex Fiva (sesto a 0.29), poi a seguire il canadese Reece Howden (settimo a 0.33) e l’austriaco Johannes Rohrweck (ottavo a 0.35).

Al tabellone finale di sabato 8 febbraio sono stati promossi anche Federico Tomasoni (12mo a 0.55) e Dominik Zuech (17mo a 0.74). Eliminati Edoardo Zorzi (38mo a 1.76), Yanick Gunsch (41mo a 1.87), Davide Cazzaniga (44mo a 2.11), Filippo Zamboni (46mo a 2.31), Daniel Moroder (50mo a 3.04), Paolo Piccolo (51mo a 3.05) e Aiace Smaldori (52mo a 3.22). Domani si tornerà in pista per il turno di qualificazione che determinerà il tabellone della gara in programma domenica 9 febbraio.

Sul fronte femminile, invece, Jole Galli non ha gareggiato. Il miglior tempo è stato firmato da dalla svizzera Fanny Smith (1:03.06), che ha preceduto di sei centesimi la canadese Marielle Thompson. La tedesca Daniela Maier si è fermata in terza posizione a 0.58, poi oltre il secondo la canadese India Sherret (quarta a 1.42) e la francese Marielle Berger Sabbatel (quinta a 1.42).