Federico Pellegrino alla vigilia della sua ultima sprint iridata: “Voglio godermela, la pista mi piace”

Quattordici anni dopo la prima volta, Federico Pellegrino è pronto ad affrontare l’ottavo e ultimo Mondiale della carriera con l’obiettivo di conquistare almeno una medaglia a Trondheim 2025. Il valdostano si gioca subito la carta più importante della sua rassegna iridata, infatti domani sarà uno dei tanti candidati al podio nella sprint a tecnica libera che aprirà la manifestazione.

“Sarà la mia ultima sprint mondiale e voglio godermela. Mi sembra incredibile ripensare alla mia prima esperienza, nel 2011 ad Oslo. Sembra ieri, ma sono passati 14 anni: fa un certo effetto ma la vivo davvero con serenità. Sicuramente l’approccio è cambiato, per diversi aspetti, ma la sostanza bene o male è sempre rimasta la stessa, ovvero quella di un atleta che si diverte a cercare di fare il meglio che può, sfidando se stesso e gli avversari a puntare in alto. Sono pronto, ho voglia di giocarmela e ce la metterò tutta come sempre“, dichiara l’azzurro.

“La pista mi piace, è bella. Una pista molto da sprinter e credo che proprio per questo saranno tanti gli avversari che potranno giocarsi qualcosa di importante. Penso che molto dipenderà dalla neve perché ci sono stati cambiamenti in questi giorni: a me sembra di essere pronto. Poi i conti, come sempre, li faremo alla fine“, il commento del 34enne valdostano al sito federale.

Pellegrino non sarà l’unico fondista italiano in gara nella sprint a skating, infatti vedremo in azione nelle qualificazioni mattutine anche Martino Carollo, Davide Graz e Giovanni Ticcò in campo maschile e Federica Cassol e Nadine Laurent tra le donne.