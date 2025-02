Sci di fondo, le scelte tecniche dell’Italia per la sprint dei Mondiali. Pellegrino faro azzurro

Domani, giovedì 27 febbraio, si terrà la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali di sci nordico 2025. Il programma della rassegna iridata si aprirà sulle nevi di Trondheim (in Norvegia) con la sprint a tecnica libera per quanto riguarda lo sci di fondo, ovvero una delle poche gare dell’intera manifestazione in cui l’Italia può coltivare ambizioni da podio.

Fari puntati in chiave azzurra su Federico Pellegrino, argento olimpico in carica e oro ai Mondiali di Lahti 2017 in questa specialità, che dovrà però inventarsi qualcosa di speciale per andare a medaglia dopo aver ottenuto una sola top3 in stagione nel format (3° a Lillehammer). Il 34enne valdostano sfiderà in primis i temibili padroni di casa norvegesi (su tutti il favorito Klaebo), oltre a svedesi, francesi e altri possibili outsider per le posizioni di vertice.

“Chicco” non sarà l’unico italiano in gara domani, infatti sono stati selezionati dallo staff tecnico azzurro anche Martino Carollo, Davide Graz e Giovanni Ticcò nella competizione maschile e la coppia formata da Federica Cassol e Nadine Laurent in quella femminile.

Si comincia domattina alle ore 10.00 con le qualificazioni, mentre le fasi finali (partendo dalle batterie dei quarti di finale) entreranno nel vivo a partire dalle ore 12.30.