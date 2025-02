LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2025 in DIRETTA: prove generali di Mondiali per Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Falun (Svezia), ultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2024-2025 prima dei Mondiali di Trondheim. Dopo una settimana di stop la Coppa del Mondo di sci di fondo riparte dalla Svezia, in una tappa di raccordo in vista del campionato del Mondo che inizia la prossima settimana. In campo maschile l’armata norvegese, con a capo Johannes Høsflot Klæbo, che punta all’ennesima sfera di cristallo di specialità, punta ad un altro dominio assoluto nella prima gara del week end. Tra gli outsider di lusso nella sprint Federico Pellegrino che arriva dall’eliminazione ai quarti sulle nevi di casa a Cogne e oggi sfrutterà questa gara coime prova generale in vista dell’impegno iridato che potrebbe essere l’ultimo della carriera. La tappa svedese di Coppa del Mondo proporrà tra venerdì 14 e domenica 16 febbraio nell’ordine una sprint in tecnica libera, una prova individuale in tecnica classica sui 10km ed una mass start skating sulla doppia distanza.

Johannes Høsflot Klæbo è in grado di vincere su tutti i terreni, dalla sprint alla 50 km. Quest’anno Klæbo ha però un unico obiettivo, i Mondiali di casa, nel senso più letterale del termine, e si è visto anche nelle tappe precedenti di Coppa del Mondo con qualche rinuncia ma oggi ci sarà, pronto a dare battaglia per testare la sua condizione a pochi giorni dall’appuntamento più importante della stagione. Tutta la sua preparazione e tutto il suo inverno sono stati improntati a raggiungere la manifestazione iridata al 100% della condizione, con il sogno di fare man bassa di medaglie d’oro.

In campo femminile si preannuncia una sfida alquanto divertente e incerta: sulla neve di casa e dopo una stagione non certo spumeggiante come quelle passate, l’armata svedese cercherà di imporre la propria legge, anche se Jessie Diggins potrebbe creare qualche grattacapo all’armata di casa. Hagstroem, Ribom, oltre alle sempre protagoniste Sundling e Dahlqvist dominanti a più riprese nell’arco delle scorse stagioni, puntano al podio. Attenzione alla leader della Coppa di specialità, la finlandese Joensuu, alla tedesca Gimmler, alla svizzera Faehndrich e alle norvegese L. Weng e Stenseth che cercheranno di rompere le uova nel paniere alla squadra di casa

Sono sedici gli atleti convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer per l’appuntamento svedese, con Federico Pellegrino a guidare il gruppo azzurro che comprenderà anche Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Francesco De Fabiani, Michael Hellweger, Martino Carollo, Giovanni Ticcòà, Dietmar Nöckler, Simone Mocellini, Giacomo Gabrielli, Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Federica Cassol. Oltre al bronzo iridato nella Team Sprint del 2015 in compagnia di Nöckler, Falun ha sin qui visto Pellegrino salire sul podio in tre occasioni con un successo (2017), un secondo (2018) ed un terzo posto (2023), sempre nelle sprint. Due invece i podi di Francesco De Fabiani (2016 e 2018).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Falun (Svezia), ultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2024-2025 prima dei Mondiali di Trondheim: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 9.00 con le qualificazioni. Dalle 11.30 la fase finale. Buon divertimento!