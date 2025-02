Sci di fondo, 16 azzurri convocati a Falun per l’ultima tappa prima dei Mondiali

Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio si terrà a Falun l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo prima dei Campionati Mondiali di Trondheim (in Norvegia), che si apriranno il 26 febbraio con l’assegnazione delle prime medaglie iridate nella sprint a tecnica libera. Questo weekend in Svezia andrà in scena nel frattempo la nona tappa stagionale del circuito maggiore, che prevede lo svolgimento di tre gare individuali per genere.

Si parte venerdì 14 con la sprint in classico, che verrà seguita il giorno dopo da una 10 chilometri sempre in alternato con partenza a intervalli, mentre domenica 16 febbraio si disputerà una mass start di 20 chilometri in tecnica libera. Sulle nevi svedesi saranno impegnati nel complesso 16 fondisti italiani (12 uomini e 4 donne) per l’ultima prova generale in vista dei Mondiali.

In campo maschile, oltre alla stella del movimento azzurro Federico Pellegrino, sono stati convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer anche Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Francesco De Fabiani, Michael Hellweger, Martino Carollo, Giovanni Ticcò, Dietmar Noeckler, Simone Mocellini e Giacomo Gabrielli.

Nelle gare femminili vedremo invece in azione Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Federica Cassol. Obiettivo podio difficile ma non impossibile nella sprint in classico e potenzialmente anche nella partenza in linea a skating per Pellegrino, mentre tutti gli altri dovranno dare segnali importanti in ottica staffette iridate.