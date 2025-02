Sci di fondo, cifre e fatti maschili Coppa del Mondo Falun 2025. In Svezia l’ultima tappa prima dei Mondiali

Lo sci di fondo torna in azione, “scaldando i muscoli” in vista dei Mondiali di Trondheim. Prima della manifestazione iridata programmata in Norvegia, c’è però spazio per una tappa di Coppa del Mondo nella limitrofa Svezia. Il lungo weekend del 14-16 febbraio vedrà gli atleti impegnati a Falun.

Sarà un appuntamento pre-Mondiale in tutti i sensi possibili e immaginabili. Sia perchè sarà l’ultimo prima della manifestazione iridata 2025, sia perché la cittadina svedese organizzerà l’edizione successiva, destinata a disputarsi nel 2027! Sarà il quinto Mondiale di Falun, dopo quelli del 1954, 1974, 1993 e 2015.

Le gare programmate nel fine settimana sono tre. Si comincia con una sprint a tecnica classica (venerdì); si evolve in una 10 km in alternato contro il cronometro (sabato); si conclude con una mass start di 20 km a tecnica libera (domenica).

Al maschile l’Italia ha raccolto meno di quanto abbia fatto al femminile, soprattutto in termini di vittorie e successi pesanti. Cionondimeno, i podi nelle 79 gare individuali disputatesi tra il 1954 e il 2024 sono diluiti fra più atleti e in un arco temporale maggiore. L’elenco, in pedissequo ordine cronologico, è qui a testimoniarlo.

1993 {WCH} – Inseguimento 15 km TL – 3° Fauner

1995 – 30 km TC – 2° Fauner

1996 – Inseguimento 15 km TC – 2° Valbusa

2000 – 15 km TL – 3° Piller Cottrer

2004 – Skiathlon – 2° Piller Cottrer

2011 – Skiathlon – 2° Di Centa

2012 – 15 km TL (Pursuit time) – 3° Clara

2016 – 15 km mass start TL – 2° De Fabiani

2017 – Sprint TL – 1° Pellegrino

2018 – Sprint TL – 2° Pellegrino

2018 – 15 km mass sart T – 3° De Fabiani

2023 – Sprint TL – 3° Pellegrino

FALUN (UOMINI) – I RISULTATI DEL 2024

Sprint TC

1) Klæbo – 2) Vuorinen – 3) Amundsen

10 km TC Interval Start

1) Klæbo – 2) Niskanen – 3) Nyenget

20 km TL Mass Start

1) Klæbo – 2) Tefre – 3) Nyenget

FALUN MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TC (Tutti i precedenti)

2014 : 1) Peterson – 2) Jönsson – 3) Halfvarsson

2015 [WCH] : 1) Northug – 2) Harvey – 3) Hattestad

2020 : 1) Golberg – 2) Valnes – 3) Bolshunov

2021 : 1) Klæbo – 2) Svensson – 3) Bolshunov

2022 : 1) Jouve – 2) Mäki – 3) Chanavat

2024: 1) Klæbo – 2) Vuorinen – 3) Amundsen

10 km TC Interval Start (Tutti i precedenti)

1993 [WCH] : 1) Siversten – 2) Smirnov – 3) Ulvang

2016 : 1) Vylegzhanin – 2) Bessmertnykh – 3) Manificat

2023 : 1) Klæbo – 2) Nyenget – 3) Amundsen

2024 : 1) Klæbo – 2) Niskanen – 3) Nyenget

20 km TL mass start

2024 : 1) Klæbo – 2) Tefre – 3) Nyenget