Sci alpino, l’Italia maschile si affiderà all’amuleto Super-G per “fare il botto” ai Mondiali di Saalbach 2025?

Siamo nell’imminenza dei Mondiali di sci alpino di Saalbach 2025. Per quanto concerne l’Italia maschile, la domanda è se ci si affiderà nuovamente all’amuleto Super-G per fregiarsi di un successo. Non solo perché la più giovane delle quattro discipline è l’unica in cui gli azzurri si sono imposti nella stagione corrente, bensì soprattutto perché è la sola in cui l’Inno di Mameli ha risuonato in ambito iridato nel XXI secolo.

Dopo Alberto Tomba e la sua doppietta slalom-gigante a Sierra Nevada 1996, gli atleti tricolore hanno primeggiato esclusivamente in Super-G. Ad Åre, nel 2007, Patrick Staudacher confezionò quella che resta una delle più grandi sorprese della storia dello sci alpino tout-court. Più prevedibili, ma non scontate, le affermazioni di Christof Innerhofer a Garmisch 2011 e di Dominik Paris, sempre ad Åre, ma nel 2019. Fine.

Nel III millennio, in vista dei Mondiali, le discipline tecniche sono state foriere di grandi speranze, poi puntualmente frustrate in sede di conferimento delle medaglie. La discesa libera è un territorio conquistato solo ed esclusivamente nel 1950. Il Super-G, viceversa, si è tramutato nella riserva di caccia prediletta dagli azzurri. Come detto, l’unica in cui si è artigliata la preda più grassa, ovvero la medaglia del metallo più pregiato.

Si ragiona in linea teorica, sia chiaro. È evidente come la concorrenza sia elevatissima e qualificatissima. Si sprecano i superlativi, ma tali sono gli svizzeri (capitanati da Marco Odermatt). Norvegesi e austriaci, poi, non staranno certo a guardare. Anzi, saranno desiderosi di rovinare la festa agli elvetici. L’Italia sta lì, in seconda o terza fila, pronta eventualmente a far saltare il banco, speranzosa di “vincere la lotteria” pur con un solo biglietto.

Difficile, anzi “difficilissimo”, giusto per scomodare l’ennesimo superlativo. Il “ticket” buono è però sempre e solo unico. Può essere sufficiente per concretizzare un lampo abbagliante, anche non replicabile nell’arco di un’intera esistenza. Come è capitato a diversi nella storia dello sci alpino e dello sport in generale. Gli esempi, soprattutto nello sci alpino, si sprecano.