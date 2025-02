LIVE Schwerin-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: si fa sul serio, andata del playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Schwerin e Milano, andata dei play-off della CEV Champions League di volley femminile. Si comincia a fare sul serio: meneghine in Germania per indirizzare da subito il discorso qualificazione e strappare il pass d’accesso ai quarti di finale. Semaforo verde alle 18.00!

Analizziamo il percorso delle due formazioni: Milano ha chiuso la fase a gironi a 15 punti, al secondo posto alle spalle delle turche del VakifBank nel girone C. 5 vittorie e una sconfitta nel cammino europeo delle ragazze di Lavarini. Schwerin ha strappato coi denti un posto ai play-off, guadagnandosi il doppio scontro con Milano dopo aver chiuso come migliore terza il Girone B: 8 punti alle spalle di Eczacibasi e Obrenovac. 3 vittorie e 3 sconfitte raccolte sinora dalle ragazze di Koslowski.

La stagione sportiva entra nel vivo, vietato sbagliare per le ragazze di Lavarini, impegnate nel delicato play-off contro le tedesche dello Schwerin. Il doppio confronto europeo rappresenta un crocevia di assoluta importanza per le meneghine. Il momento delle lombarde è più che positivo: dopo aver spazzato via Talmassons nell’ultimo turno di campionato, Milano sbarca in terra tedesca forte di otto vittorie consecutive, un buon biglietto da visita che dovrà essere confermato in casa della prima forza del campionato tedesco. Per accedere ai quarti di finale, servirà affrontare la fasi chiave della gara con lucidità e determinazione.

OA Sport vi offre la diretta live testuale di Schweriner-Milano, incontro valevole per l’andata dei play-off della CEV Champions League di volley femminile. Si parte alle ore 18.00, seguite il match grazie ai nostri aggiornamenti punto per punto!