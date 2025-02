Volley femminile, le migliori italiane della 21ma giornata di A1. Elena Pietrini, il ritorno

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 21ª GIORNATA DI SERIE A1

FRANCESCA BOSIO: C’è da far dimenticare in fretta il passo falso di Perugia in casa Igor Gorgonzola e l’alzatrice novarese gioca una partita delle sue: ordinata e precisa, distribuendo alla perfezione tra le sue bocche da fuoco.

PAOLA EGONU: È l’arma devastante della Milano vincente dell’ultimo mese. Non scopriamo niente di nuovo ma in tre set mette a terra 16 punti, con il 61% di positività in attacco, un muro e un ace e non può che finire in questa graduatoria.

ELENA PIETRINI: Bentornata. Dopo tanto, troppo tempo, torna titolare e gioca una partita delle sue: 9 punti, il 50% in attacco, il 74% in ricezione. Bello rivederla così.

SARA ALBERTI: Partecipa attivamente alla festa di Chieri contro Bergamo, la centrale piemontese che mette a segno 10 punti, con il 57% in attacco e due muri pesanti.

CRISTINA CHIRICHELLA: La passeggiata di Pinerolo vede protagonista ancora una volta l’esperta centrale che ottiene 9 punti ma chiude la sua partita col 100% in attacco e due muri. Lei quest’anno c’è sempre!

GIULIA MELLI: C’è bisogno dell’esperienza della schiacciatrice ex azzurra per la vittoria pesantissima di Roma contro Firenze. Chiude con 10 punti e non gioca una partita impeccabile in attacco (38%) ma si rivela importante in ricezione chiudendo con il 52% e anche a muro con due punti.