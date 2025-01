Pattinaggio artistico: Rizzo quarto dopo lo short agli Europei, Memola subito dietro. Grassl chiamato alla rimonta

Arrivano buone risposte dagli azzurri impegnati nello short program maschile, primo segmento valido per la seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico in scena alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn. Matteo Rizzo e Nikolaj Memola hanno infatti conquistato un piazzamento in top5, mentre Daniel Grassl si è dovuto accontentare della decima moneta. Ma la gara è decisamente aperta.

Andiamo con ordine. Il migliore degli azzurri è stato Rizzo, bravissimo a piazzarsi al quarto posto grazie ad uno short pulito in cui, notizia di fondamentale importanza, è riuscito a recuperare il quadruplo toeloop, realizzandolo senza patema alcuno. Dopo la sicura combinazione triplo lutz (chiamato con filo d’ingresso non chiaro)/triplo toeloop l’atleta seguito da papà Valter ha staccato un triplo axel leggermente falloso, viziato da uno step out, guadagnando comunque il miglior primato stagionale: 85.68 (44.42, 41.26), appena trenta centesimi meno rispetto alla grande sorpresa, il polacco Vladimir Samoilov, terzo con 85.98 (44.63, 37.35), nuovo personal best.

Splendida prova anche per Memola, capace di timbrare un quadruplo lutz di meravigliosa fattura, eseguendo poi sia la combinazione triplo lutz/triplo toeloop che il triplo axel raccogliendo 84.92 (46.99, 37.93)

Daniel Grassl ha dovuto fare i conti invece con una prestazione molto complicata, in cui è stato costretto a cambiare il suo layout in corsa a causa di un piccolo problema avuto nel primo elemento, il quadruplo lutz, arrivato in modo difficile e chiamato sul quarto. La defaillance ha portato l’allievo di Edoardo De Bernardis a piazzare un triplo toeloop in catena con il quadruplo loop (originariamente pianificato singolo, chiamato sottoruotato), dimostrando sangue freddo e grande capacità di lettura. Malgrado un triplo axel arrivato correttamente l’altoatesino è successivamente incappato in una inaspettata caduta nella seconda sezione della serie di passi, fattore che gli ha fatto perdere non pochi punti in termini di GOE e procurare anche una detrazione da parte della giuria. Alla fine il punteggio dirà 78.15 (40.55, 38.60), ma i margini per risalire ci sono tutti.

Il corto è stato vinto dal detentore del titolo continentale Adam Siao Him Fa, al rientro da un piccolo stop per inforunio ed abile a non lasciare troppi punti per strada, ruotando sia la proficua catena quadruplo lutz/triplo toeloop che il quadruplo salchow e il triplo axel. Salti che gli hanno permesso di attestarsi in quota 93.12 (49.58, 45.34). Tecnicamente perfetto poi il georgiano Nika Egadze, secondo con 91.94 (53.17, 38.77), custode del maggior riscontro nel primo score. Il libero si disputerà sabato 1 febbraio a partire dalle 17:00.