LIVE Paolini-Lys, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: esordio contro la tedesca di origine ucraina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio di Jasmine Paolini nel torneo che nel 2024 la lancio nell’orbita del tennis femminile internazionale. La difesa del titolo del WTA 1000 di Dubai comincia contro la tedesca Eva Lys.

Partita di 2° turno da non sottovalutare per la toscana, che nella passata settimana si è scontrata a livello di ottavi di finale contro la rediviva Jelena Ostapenko (LAT) che si è poi spinta fino ad alzare il trofeo di Doha. Poco male, Paolini inizia questa settimana a dover difendere cambiali molto pesanti, vista la grande stagione disputata l’anno scorso. Il tabellone di Dubai vede al via tutte le migliori giocatrici del circuito, visto che è secondo come caratura solo a un Grand Slam.

Parlando di Ranking, l’azzurra deve difendersi da Jessica Pegula e Madison Keys, che l’hanno virtualmente superata visto che la toscana ha ‘restituito’ i 1000 punti che si era accaparrata vincendo negli Emirati. Servirà quantomeno una semifinale per sperare di tornare al 4° posto, verosimile che l’azzurra chiuda in saldo negativo questa settimana, per poi provare ad incrementare i bottini del 2024 a Indian Wells e a Miami.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’esordio di Jasmine Paolini a Dubai contro la tedesca Eva Lys. Si parte alle ore 8:00, nella mattinata italiana e degli Emirati: vi aspettiamo!